예측불허 죽음의 두뇌게임…뮤지컬 '데스노트' NEW캐스트로 신드롬 재장전

기사입력 2025-08-21 11:03


사진=오디컴퍼니

예측하기 어려운 치열한 두뇌 싸움이 다시 시작된다. 동명의 인기 만화를 각색해 압도적인 서사와 강렬한 캐릭터로 전 세계를 매료시킨 뮤지컬 '데스노트'(프로듀서 신춘수·제작 오디컴퍼니)가 2년 만에 새로운 캐스팅으로 돌아오는 것. '데스노트'는 오는 10월 14일부터 일주일간의 프리뷰 기간을 거쳐, 10월 21일부터 내년 5월 10일까지 장장 7개월가 디큐브 링크아트센터에서 공연된다.

'데스노트'는 2015년 한국 초연 이후, 2022년 대한민국 뮤지컬계에서 독보적인 위상을 구축하며 예술성과 흥행성을 견인해 온 오디컴퍼니가 제작을 맡아 새로운 프로덕션을 선보였다. 캐릭터의 서사를 보강하고, 무대 3면에 초대형 LED 영상 패널을 도입해 시공간을 뛰어넘는 영상미로 시각적 몰입도를 극대화하는 등 디테일을 강화해 한층 세련된 무대 미학을 완성했다. 그 결과 "가장 스타일리시하고 센세이션한 프로덕션"이라는 찬사를 받으며 연장 공연까지 전 회차 전석 매진은 물론 2023년 앙코르 공연 역시 전석 매진을 기록하는 등 대한민국 뮤지컬계 흥행 신화를 갈아엎고, '데스노트 신드롬'을 일으켰다.

2년 만에 돌아온 뮤지컬 '데스노트'는 탄탄한 실력과 개성을 겸비한 새로운 캐스트들이 대거 합류하며 신선한 전율을 예고했다. 우연히 '데스노트'를 주워 범죄자를 처단하며 정의를 실현하려는 천재적인 두뇌의 소유자 야가미 라이토 역에는 조형균, 김민석, 임규형이 캐스팅됐다.


사진=오디컴퍼니

사진=오디컴퍼니

사진=오디컴퍼니
뮤지컬 '헤드윅', '하데스타운', '시라노' 등 굵직한 작품에서 강렬한 존재감으로 무대를 압도해온 조형균이 야가미 라이토로 새로운 변신을 시도한다. 싱어송라이터이자 그룹 멜로망스의 보컬, 김민석은 2024년 뮤지컬 '하데스타운'을 통해 데뷔와 동시에 제9회 한국뮤지컬어워즈 남자 신인상 수상했다.

또 다른 새 캐스트에 이름을 올린 임규형은 2024년 뮤지컬 '디어 에반 핸슨'에서 '에반 핸슨' 역을 맡아 시원한 가창력과 호소력 짙은 연기력, 디테일을 더한 표현력으로 대극장 첫 주연이었음에도 불구하고 단숨에 '인생 캐릭터'를 탄생시켰다.


사진=오디컴퍼니

사진=오디컴퍼니
정체를 숨긴 채 천재적인 추리력으로 사건의 본질을 꿰뚫는 세계 최고의 명탐정 엘(L) 역에는 김성규, 산들, 탕준상이 발탁됐다.

엘(L)과 높은 싱크로율을 자랑하며 가상 캐스팅 명단에 꾸준히 이름이 거론됐던 김성규는 뮤지컬 '광화문연가', '레드북', '킹키부츠' 등 다수의 작품에서 인물의 감정선을 설득력 있게 그려내며 뮤지컬 배우로서의 존재감을 확실히 각인시켰다. 농익은 무대 경험을 통해 비범하고 유니크한 엘의 매력을 퍼스널 컬러처럼 자연스럽게 소화하는 한편, 냉철하고 예리한 통찰력을 지녔지만 어린아이같이 무모한 면도 있는 엘을 입체감 있게 풀어내 관객들의 시선과 감정을 동시에 사로잡을 예정이다.

2012년 '형제는 용감했다'로 처음 뮤지컬계 입문한 후 '삼총사', '넥스트 투 노멀' 등 다수의 뮤지컬 작품에서 활동하며 어느덧 '믿고 보는 배우'로 자리매김한 산들이 또 한 명의 엘로 이름을 올렸다. 섬세한 캐릭터 해석과 개성 있는 연기, B1A4의 메인 보컬다운 뛰어난 가창력으로 몰입감을 선사하는 배우로 평가받는 산들은 이번 무대를 통해 강렬한 에너지와 섬세한 감정 표현으로 엘의 내밀한 고뇌와 복합적인 감정을 설득력 있게 풀어내며 다시 한번 자신의 가치를 증명해낼 것으로 보인다.

오랜만에 무대에 돌아온 반가운 얼굴, 탕준상이 엘(L) 역으로 무대에 오른다. 뮤지컬 '빌리 엘리어트'로 데뷔한 그는 '엘리자벳', '모차르트', '레미제라블', '킹키부츠' 등 내로라하는 대작들에 아역 배우로 출연하며 큰 사랑을 받았다. 이후 드라마, 영화 등 장르를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 구축하는 성장의 궤적을 그려온 그는 오디션 당시 뛰어난 실력으로 찬사를 받아 당당히 엘 역을 거머쥐었다고. 배우로서 한층 더 단단해진 모습으로 뮤지컬 '데스노트'에 이름을 올리며 새로운 도약을 기대하게 한다.


사진=오디컴퍼니

사진=오디컴퍼니
아마네 미사를 향한 변치 않는 애정으로 모든 것을 희생하는 사신 렘 역은 이영미, 장은아가 출연을 확정했다. 단조롭게 흐르는 시간에 지쳐 인간계에 '데스노트'를 떨어뜨려 거센 소용돌이를 일으키는 사신 류크 역에는 양승리, 임정모가 새롭게 이름을 올렸고 아이돌 가수이자 야가미 라이토를 열렬히 사랑하는 아마네 미사 역에는 최서연과 케이가 나란히 캐스팅됐다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com


사진=오디컴퍼니

사진=오디컴퍼니

사진=오디컴퍼니



사진=오디컴퍼니

