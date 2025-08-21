예측불허 죽음의 두뇌게임…뮤지컬 '데스노트' NEW캐스트로 신드롬 재장전

|
예측하기 어려운 치열한 두뇌 싸움이 다시 시작된다. 동명의 인기 만화를 각색해 압도적인 서사와 강렬한 캐릭터로 전 세계를 매료시킨 뮤지컬 '데스노트'(프로듀서 신춘수·제작 오디컴퍼니)가 2년 만에 새로운 캐스팅으로 돌아오는 것. '데스노트'는 오는 10월 14일부터 일주일간의 프리뷰 기간을 거쳐, 10월 21일부터 내년 5월 10일까지 장장 7개월가 디큐브 링크아트센터에서 공연된다.
또 다른 새 캐스트에 이름을 올린 임규형은 2024년 뮤지컬 '디어 에반 핸슨'에서 '에반 핸슨' 역을 맡아 시원한 가창력과 호소력 짙은 연기력, 디테일을 더한 표현력으로 대극장 첫 주연이었음에도 불구하고 단숨에 '인생 캐릭터'를 탄생시켰다.
엘(L)과 높은 싱크로율을 자랑하며 가상 캐스팅 명단에 꾸준히 이름이 거론됐던 김성규는 뮤지컬 '광화문연가', '레드북', '킹키부츠' 등 다수의 작품에서 인물의 감정선을 설득력 있게 그려내며 뮤지컬 배우로서의 존재감을 확실히 각인시켰다. 농익은 무대 경험을 통해 비범하고 유니크한 엘의 매력을 퍼스널 컬러처럼 자연스럽게 소화하는 한편, 냉철하고 예리한 통찰력을 지녔지만 어린아이같이 무모한 면도 있는 엘을 입체감 있게 풀어내 관객들의 시선과 감정을 동시에 사로잡을 예정이다.
2012년 '형제는 용감했다'로 처음 뮤지컬계 입문한 후 '삼총사', '넥스트 투 노멀' 등 다수의 뮤지컬 작품에서 활동하며 어느덧 '믿고 보는 배우'로 자리매김한 산들이 또 한 명의 엘로 이름을 올렸다. 섬세한 캐릭터 해석과 개성 있는 연기, B1A4의 메인 보컬다운 뛰어난 가창력으로 몰입감을 선사하는 배우로 평가받는 산들은 이번 무대를 통해 강렬한 에너지와 섬세한 감정 표현으로 엘의 내밀한 고뇌와 복합적인 감정을 설득력 있게 풀어내며 다시 한번 자신의 가치를 증명해낼 것으로 보인다.
오랜만에 무대에 돌아온 반가운 얼굴, 탕준상이 엘(L) 역으로 무대에 오른다. 뮤지컬 '빌리 엘리어트'로 데뷔한 그는 '엘리자벳', '모차르트', '레미제라블', '킹키부츠' 등 내로라하는 대작들에 아역 배우로 출연하며 큰 사랑을 받았다. 이후 드라마, 영화 등 장르를 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 구축하는 성장의 궤적을 그려온 그는 오디션 당시 뛰어난 실력으로 찬사를 받아 당당히 엘 역을 거머쥐었다고. 배우로서 한층 더 단단해진 모습으로 뮤지컬 '데스노트'에 이름을 올리며 새로운 도약을 기대하게 한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
