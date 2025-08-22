스포츠조선

김애경, 암 투병 母 병원비 마련하려다.."밤업소 출연, 매니저에 사기당해"

기사입력 2025-08-22 14:09


김애경, 암 투병 母 병원비 마련하려다.."밤업소 출연, 매니저에 사기당…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김애경이 밤업소에 출연할 수밖에 없었던 사연을 털어놨다.

송기윤은 20일 자신의 채널에 "안녕하세요. 여러분. 제가 존경하고 좋아하는 배우 김애경 선배님을 만났어요. 항상 유쾌하고 건강한 모습을 뵈니 좋았습니다"라는 글과 함께 영상을 올렸다. 영상에서 송기윤은 아내와 함께 김애경 부부가 사는 집을 방문해 대화를 나눴다.

이날 김애경은 과거 밤업소에 출연할 수밖에 없었던 슬픈 사연을 털어놨다. 그는 "'서울뚝배기'로 뜨니까 사방팔방에서 전화가 왔다. 하룻밤에 얼마 준다고 하는데 진짜 일반 봉급의 2~3배였다. 근데 난 아직은 생각이 없다고 쭉 거절했다"고 회상했다.

이어 "근데 어머니가 갑자기 편찮으셨다. 병원비가 어마어마했다. 20일마다 몇백만 원씩 나오고 한 달이 지나니까 몇천만 원이 나왔다. 그래서 밤업소를 시작하게 됐다"며 어머니의 병원비를 마련하기 위해 밤업소에 출연하게 됐다고 밝혔다.

그러나 밤업소까지 출연해 가면서 어렵게 번 돈을 사기당하기도 했다는 김애경은 "처음에 (사기당한 건) 매니저였다. 그때는 입금이 아니고 돈다발을 쇼핑백에 줬는데 견물생심이라고 (매니저가) 돈 보니까 욕심이 난 거다"라며 당시 상황을 설명했다.


김애경, 암 투병 母 병원비 마련하려다.."밤업소 출연, 매니저에 사기당…
그러면서 "매니저가 운전하는데 한숨 쉬면서 욕하길래 걱정되니까 '무슨 일 있냐'고 했더니 월세 사는데 집주인이 돈을 더 달라고 하는데 돈 없어서 길거리에 나앉게 생겼다고 하는 거다. 본인이 수금하는 걸 뻔히 아는데 내가 돈 없다고 할 수도 없고, 돈 안 빌려주면 천벌 받을 거 같았다. 그래서 3백만 원을 빌려줬다"고 털어놨다.

김애경은 "이후에는 아내가 오르간 설치하는데 돈 벌어서 갚을 수 있다고 750만 원을 빌려 갔다. 이게 점점 액수가 커지고 나중에 보니까 빌려 간 돈의 금액이 엄청 커졌다"며 믿었던 사람에게 배신을 당해 속상한 마음을 토로했다.

이를 들은 송기윤은 "그런 경우는 용서해 주는 것보다 더 좋은 게 잊는 거라고 했다. 앞으로 벌고 뒤로 다 밑지는 거다. 옛날에 신신애도 그랬다더라. 그래서 앞으로 벌고 뒤로 밑진 연예인들이 많았다"며 안타까움을 드러냈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 촬영 중 얼굴에 '큰 부상'…"상처 가리려 스카프 착용"

2.

김정민 아들 다니, 日 국가대표 '재승선'…일장기 달고 '포르투와' 붙는다

3.

‘사망설’ 이연걸, 쇠약해진 모습..“종양 제거 수술 받아”

4.

풍자, 살 괜히 뺐나…14kg 빼고 맛집→샴푸 사용기한 논란[SC이슈]

5.

장신영 母, 유재석도 못 받은 서비스 받은 딸에 '뿌듯'

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 촬영 중 얼굴에 '큰 부상'…"상처 가리려 스카프 착용"

2.

김정민 아들 다니, 日 국가대표 '재승선'…일장기 달고 '포르투와' 붙는다

3.

‘사망설’ 이연걸, 쇠약해진 모습..“종양 제거 수술 받아”

4.

풍자, 살 괜히 뺐나…14kg 빼고 맛집→샴푸 사용기한 논란[SC이슈]

5.

장신영 母, 유재석도 못 받은 서비스 받은 딸에 '뿌듯'

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

울버햄튼의 똥고집! 황희찬 또 벤치에 박아두시겠다? …"크리스탈 팰리스 이적에 난색"→탈출구 사라지나

3.

'혜성, 다시 빛이 난다' 부상 털어낸 LAD 김혜성, 재활 첫경기부터 멀티히트 폭발. 다저스 활력맨 곧 돌아간다

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.