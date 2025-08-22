정성일, 확 달라진 비주얼 "66kg까지 빠져, 흑염소 먹으며 보양"(전…

김소희 기자
기사입력 2025-08-22 22:03
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
송중기, '빈센조' 의리 지켰다!..4년째 변함없는 '우행시' 우정
'금융맨♥' 손연재, 둘째 망설이는 이유 "또 아들 낳을까 두려워"(이민정MJ)
홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" ('홍쓴티비')
슈, ♥임효성과 '이혼 NO, 주말부부' 고백 "따로 산지 4년...아이들 크면 각자 생활" ('인간 That's 슈')
곽튜브, ♥여자친구 정체 밝혔다 "5세 연하 직장인, 꽤 만났다"(전현무계획2)
LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래
약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]
'와르르' 이의리, 속절없는 7실점 붕괴 → KIA 벤치는 지켜볼 수밖에 없었다
KIA, LG전 1-12 벌어지자 나성범·박찬호 교체 → 박정우·오선우 투입
'폰세 못잡았어도 한화는 잡았다!' SSG 3연승 → 한화 충격의 6연패[대전 리뷰]