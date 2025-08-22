스포츠조선

정성일, 확 달라진 비주얼 "66kg까지 빠져, 흑염소 먹으며 보양"(전현무계획2)

기사입력 2025-08-22 22:03


정성일, 확 달라진 비주얼 "66kg까지 빠져, 흑염소 먹으며 보양"(전…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정성일이 몸매 관리 비결을 밝혔다.

22일 방송된 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'(MBN·채널S 공동 제작) 43회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 정성일이 '59번째 길바닥' 안산 대부도에서 먹방으로 의기투합한 현장이 펼쳐졌다.

이날 세 사람은 도토리 묵밥을 찾았고, 전현무는 정성일에게 "맛집 찾아다니는 걸 좋아하냐"고 물었다. 이에 정성일은 "맛집 찾아다니는 거 좋아한다"며 "맛있으면 어디서 먹었는지 저장해놓는다"고 답했다.


정성일, 확 달라진 비주얼 "66kg까지 빠져, 흑염소 먹으며 보양"(전…
정성일은 이어 "제가 십몇 년째 69kg에서 71kg을 왔다 갔다 하는데, 최근에는 66kg까지 빠졌다. 그래서 지금은 계속 더 먹고 있다. 체지방과 근육이 같이 빠진 것 같다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "살이 너무 빠지니까 최근에는 흑염소도 먹으면서 보양을 했다. 너무 맛있더라"며 의외의 먹성을 자랑했다.

곽튜브는 "그렇게 먹으면 몸매 관리는 어떻게 하냐"고 묻자, 정성일은 "운동을 한다. 요즘은 복싱과 수영을 하고 있다"고 몸매 관리 비결을 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송중기, '빈센조' 의리 지켰다!..4년째 변함없는 '우행시' 우정

2.

'금융맨♥' 손연재, 둘째 망설이는 이유 "또 아들 낳을까 두려워"(이민정MJ)

3.

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" ('홍쓴티비')

4.

슈, ♥임효성과 '이혼 NO, 주말부부' 고백 "따로 산지 4년...아이들 크면 각자 생활" ('인간 That's 슈')

5.

곽튜브, ♥여자친구 정체 밝혔다 "5세 연하 직장인, 꽤 만났다"(전현무계획2)

연예 많이본뉴스
1.

송중기, '빈센조' 의리 지켰다!..4년째 변함없는 '우행시' 우정

2.

'금융맨♥' 손연재, 둘째 망설이는 이유 "또 아들 낳을까 두려워"(이민정MJ)

3.

홍현희, 3세 子 잘 키웠네...母에 명품 H사백 선물 약속 "사줄게" ('홍쓴티비')

4.

슈, ♥임효성과 '이혼 NO, 주말부부' 고백 "따로 산지 4년...아이들 크면 각자 생활" ('인간 That's 슈')

5.

곽튜브, ♥여자친구 정체 밝혔다 "5세 연하 직장인, 꽤 만났다"(전현무계획2)

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

3.

'와르르' 이의리, 속절없는 7실점 붕괴 → KIA 벤치는 지켜볼 수밖에 없었다

4.

KIA, LG전 1-12 벌어지자 나성범·박찬호 교체 → 박정우·오선우 투입

5.

'폰세 못잡았어도 한화는 잡았다!' SSG 3연승 → 한화 충격의 6연패[대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.