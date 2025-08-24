스포츠조선

김태희, 할리우드 첫발…"평소 나와 가장 비슷한 캐릭터 맡아" 대체 불가 존재감 각인(버터플라이)[SC줌人]

기사입력 2025-08-24 09:25


김태희, 할리우드 첫발…"평소 나와 가장 비슷한 캐릭터 맡아" 대체 불가…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 김태희가 '버터플라이'로 할리우드에 첫발을 내디디며, 대체 불가 존재감을 각인시켰다.

김태희는 지난 22일과 23일 tvN에서 방송된 아마존 프라임 비디오 시리즈 '버터플라이'에서 전직 미국 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴 분)의 아내 '김은주' 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

이번 작품은 김태희의 첫 해외 진출작이자 할리우드 데뷔작으로, 그녀는 등장하는 매 순간 섬세한 감정 연기로 깊은 인상을 남기며 글로벌 무대에서의 존재감을 발산했다.

극 중 김은주는 뛰어난 미모뿐 아니라 따뜻한 성품과 현실을 꿰뚫는 분별력을 지닌 인물로, 1회에서 딸 레베카(레이나 하디스티 분)를 만나기 위해 위험을 무릅쓰는 남편 데이비드에게 복잡한 감정을 내비쳤다. 김태희는 한 장면만으로도 남편을 향한 본능적인 불안과 걱정, 분노가 교차하는 내면을 섬세한 눈빛과 표정으로 표현하며 단단한 연기 내공을 드러냈다.

2회에서는 미행을 직감한 은주가 데이비드에게 전화를 걸어 극의 긴장감을 고조시켰다. 우여곡절 끝에 피투성이가 된 남편과 마주한 은주는 그를 걱정하며 감정의 한계를 넘나들었다. 액션과 긴장이 주를 이루는 서사 속에서 김태희는 '가족'이라는 키워드를 상징하는 축으로 중심을 잡아주며 앞으로의 활약을 기대케 했다.

이처럼 김태희는 영어와 한국어를 넘나드는 이중언어 연기를 선보이며 새로운 도전에 나섰다. 그녀는 헤어, 의상 등 화려한 스타일링 없이도 현실적이고 평범한 아내이자 엄마의 모습으로 눈길을 사로잡으며 극의 사실감을 더했다.

'버터플라이'로 첫 할리우드 진출한 김태희는 "특별한 설정 없이, 거의 처음으로 개연성을 뒷받침하는 역할을 맡았는데, 평소의 나와 제일 비슷하고 가장 나다운 캐릭터를 맡은 것 같다"라면서 "액션 스릴러지만 가족들의 감동 스토리도 많으니 기대 부탁드린다"라고 전했다.

그동안 '마당이 있는 집', '하이바이, 마마!', '아이리스', '천국의 계단' 등 장르를 불문한 다양한 작품에서 깊이 있는 연기를 선보여 온 김태희는 이번 '버터플라이'를 통해 글로벌 시장에서도 충분한 잠재력을 입증했다. 김태희가 향후 스토리에서 어떤 활약을 펼칠지 시청자들의 온 시선이 쏠리고 있다. 방송 후 시청자들은 "김태희 배우 오랜만이다", "김태희 배우 나올 때 집중이 확 된다", "은주가 왠지 중요한 역할 할 듯", "유창한 영어 연기 귀에 쏙 박힌다. 역시는 역시" 등 반응을 보였다.

한편, 지난 플릭스패트롤(OTT서비스 순위 집계 사이트)에 따르면 '버터플라이'는 지난 13일(수) 공개 이후 프라임비디오 'TV SHOW' 부문에서 전 세계 순위 2위에 오르며 글로벌 팬들의 열띤 관심을 입증했다. 특히 20일(수) 기준, 국가별 순위에서는 미국, 노르웨이, 싱가포르, 말레이시아 등 12개국에서 1위를 기록했으며, 여러 국가에서도 TOP10에 진입하는 등 뜨거운 반응을 불러일으키고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

