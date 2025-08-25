스포츠조선

“입 터졌다” ‘어튈라’ 안재현, 요섹남+예능캐 완벽 변신…美친자 모드 발동

기사입력 2025-08-25 08:58


“입 터졌다” ‘어튈라’ 안재현, 요섹남+예능캐 완벽 변신…美친자 모드 …

[스포츠조선 조민정 기자] 안재현이 '먹부심' 제대로 터뜨리며 예능 귀환을 알렸다.

ENA·NXT·코미디TV가 공동 제작하는 신개념 맛집 릴레이 예능 '어디로 튈지 몰라'(이하 '어튈라')가 오는 9월 21일 첫 방송을 앞두고 기대를 높이는 가운데 25일 공개된 티저 속 안재현의 사전 미팅 현장이 화제다.

영상에서 안재현은 "저 여권 챙겨요?"라며 콘셉트 설명을 듣자마자 해외 원정까지 노리는 '열정 만렙' 반응을 보였다. 이어 "사장님도 같이 드시냐", "포장도 되냐"며 질문 폭격을 퍼붓더니 "어디를 가든 맛있는 보상이 있으니까 너무 좋다"라며 진정한 식도락러다운 면모를 드러냈다.

특히 "원래 요리사가 꿈이었다"며 먹는 것에 대한 남다른 애정을 고백한 그는 "이제 입이 터졌다. 최고 근육량을 찍은 상태"라며 벌크업된 비주얼까지 뽐내 시선을 사로잡았다. 요즘 꽂힌 음식과 숨은 맛집 리스트까지 쏟아내던 안재현은 쯔양의 합류 사실을 전혀 모른 채 "아마 제가 제일 잘 먹을 것"이라며 먹부심을 과시해 웃음을 자아냈다.

급기야 제작진이 "역시 안목이 틀리지 않았다"고 감탄하자 그는 카메라를 향해 "지금 줌 땡겨서 제 목젖 좀 찍어달라"며 '안(재현) 목(잡기)' 퍼포먼스까지 선보였다. 원조 美친자답게 맛집 예능에서도 제대로 예능감을 폭발시킨 셈이다.

티저 말미에는 '먹방 여제' 쯔양이 깜짝 등장했다. 이를 본 안재현은 벌떡 자리에서 일어나 놀라는 리액션으로 웃음을 더하며 두 사람의 '먹대결 케미'를 예고했다.

'어튈라'는 사전 섭외 없이 오직 사장님 추천으로만 맛집을 찾아가는 100% 리얼 릴레이 예능. 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 의기투합한 이 프로그램은 오는 9월 21일 오후 7시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

연예 많이본뉴스
1.

이선빈, ♥이광수와 8년 장기연애 비결 공개 "노력 필요 없어" ('미우새')

2.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

3.

'이종혁 子' 탁수, 181cm 훈남으로 폭풍성장 "작년에 제대, 배우 준비 중" ('내생활')[종합]

4.

"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 비하 논란에 공개 사과 "송구한 마음 뿐" [전문]

5.

쯔양, '전참시' 컨셉 논란에 "노린 게 아닌 평소 내 모습, 너무 억울"

스포츠 많이본뉴스
1.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

2.

'얼마나 안좋길래' 김혜성이 연봉 236억 타자 밀어내나? "감독 공개적 언급"

3.

한준수는 왜, 1점차 9회말 2사 만루 3B1S에서 '홈런용 실투'를 안 치고 탄식했을까

4.

KIA 5년 만에 30홈런 외국인 타자 배출…LG 톨허스트 15이닝 무실점 끝[광주 레코드]

5.

'노시환 넘겼다! 한화가 역전했다!' 6연패 → 2연승, 1위 탈환 시동 걸었다[대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.