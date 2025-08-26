이대호 "21살 무릎 수술 때 ♥신혜정 내 소변 직접 받아..'이 여자다…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 이대호가 아내 신혜정을 향한 고마움을 전했다.
또한, 슬림해진 모습으로 등장한 이대호는 3개월 간 식단과 운동으로 20kg 감량에 성공했다고 밝혀 감탄을 자아냈다. 이대호는 "최근에는 위고비를 시작을 했는데, 전부 위고비로 뺐다고 와전됐다. 3개월 동안 1일 1식하고 좋아하는 술도 한잔 안 먹고 뺐는데"라며 억울함을 토로했다. 그런가 하면 이대호는 현재 몸무게를 묻는 질문에 "공개할 수 없다"고 새침하게 거절하며 "살 빼도 100kg은 넘어가니까. 두 자리는 절대 갈 수 없는 몸이다"고 해 웃음을 자아냈다.
한편, 아내 신혜정은 "전 세계에 120kg 이상 나가는 사람 중 제일 귀여운 것 같다. 춤 추면서 애교 부리는데 그런 모습들이 진짜 너무 귀엽다. 제가 그래서 맨날 뱃살 왕자님이라고 한다"며 이대호의 반전 면모를 밝혔다.
이런 아내의 내조는 현역 때 더 철저했다는데. 신헤정은 식단 관리는 물론 미연의 상황을 방지하기 위해 영양제 성분을 트레이너에게 확인하고 도핑 관련 사이트에서 직접 확인하는 등 꼼꼼하게 관리했다고 밝혀 감탄을 안겼다.
이런 아내의 철저한 내조 덕분에 승승장구하던 이대호에게도 힘든 시절이 있었다. 첫째 예서가 태어난지 일주일 만에 일본 진출을 하게 된 이대호. 이후 아내 신혜정은 갓 백일이 된 첫째를 데리고 30개에 가까운 캐리어에 짐을 싸서 홀로 일본으로 이사를 했다고 해 놀라움을 자아냈다.
그러나 이대호는 일본 진출 직후 슬럼프에 빠졌다. 그런 상황에 신혜정은 아이를 데리고 직관을 갔는데. 이대호는 "타석에 들어갔는데 아내가 아이를 안고 서 있더라. 그때 우리 와이프, 우리 딸한테 자신 없는 모습 보여주지 말자는 생각이 딱 들었다. 그때 딱 2루타가 나왔다. 그때부터 잘 풀렸던 것 같다"며 가족의 힘으로 슬럼프를 날려버렸던 당시를 회상했다.
또한 아내 바라기 이대호는 아내에게 확신을 느낀 계기로 소변통 사건을 들었다. 이대호는 21살에 무릎 수술 때문에 서울 병원에 입원하게 됐는데. 할머니가 돌아가신 후 하나뿐인 가족인 형이 군입대한 상황이라 곁에 있어줄 사람이 신혜정 밖에 없었다고. 당시 연인이었던 신혜정은 어린 나이임에도 망설임 없이 서울까지 가서 보호자 역할을 자처했다고 밝혔다.
"제가 갈 수 있어서 좋았다"던 신혜정은 수술 후 거동이 어려운 이대호의 소변을 직접 받기도 하는 등 성심껏 병간호를 했다. 이대호는 "할머니가 보내주신 사람인가 생각이 들었다. 이 사람이다, 이 여자다 생각했던 것 같다"라면서 "누구에게 사랑을 받고 누가 나를 지켜준다는 것. 나를 걱정해주는 여자친구가 있다는 자체만으로 행복했다"며 당시를 회상했다.
그러면서 이대호는 "이렇게 해줬으니까 더 행복하게 해줘야지 그때 마음먹은 것 같다. 그게 사랑이었던 것 같다. 고마웠다. 그때부터 보호자였다. 지금까지도"라며 진심을 고백했다. 어린 나이에도 서로를 애틋하게 생각했던 두 사람의 운명 같은 이야기는 감동을 안기며 이날 분당 시청률 5.6%로 '최고의 1분'을 차지하기도 했다.
마지막으로 이대호는 "아내를 안 만났다면 저도 이 자리에 없었을 것. 힘들 때 만나서 서로 의지하고 같이 고생하고 같이 키워왔다"며 고마움을 드러냈다. 이에 신혜정은 "남편은 항상 우리는 같이 성장해왔다 하는데"라며 말을 이어가다 감정이 복받친 듯 눈물을 왈칵 쏟았다.
이어 신혜정은 "제가 크게 예쁜 사람도 아니고 뭐가 특별히 잘난 것도 아닌데 늘 저희 남편은 예쁘다, 자기가 최고라고 한다. 늘 저를 먼저 앞에 세워준다. 나를 빛나게 해주는 사람이다. 이 자리를 빌려 고맙다고 말하고 싶다"고 속마음을 밝혔다.
시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면, 이날 방송된 '동상이몽2'의 수도권 가구 시청률은 4.2%, 2049 시청률은 1%로 이날도 어김없이 동시간대 1위와 월요 예능 전체 1위를 기록했고, 분당 시청률은 5.6%까지 올랐다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com