스포츠조선

붐, 벌써 자식농사 대박 조짐..15개월 딸 최초공개 "흥 DNA 물려받아" (돌싱포맨)

기사입력 2025-08-26 09:49


붐, 벌써 자식농사 대박 조짐..15개월 딸 최초공개 "흥 DNA 물려받…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방송인 붐이 15개월 딸의 '연예인 끼'를 자랑했다.

이번 주 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 가희 X 붐 X 아이키가 출연해 역대급 티키타카 토크를 선보인다.

이날, 붐은 결혼 후에도 특유의 '싼 티'를 숨기지 못한 탓에 장모님의 제지를 받았다고 고백했다. 장모님이 음식을 해주시면 "싯다 싯다 마싯다~" 라고 리액션을 했다는 붐은 "집에서도 방송 텐션을 참을 수 없다"라고 털어놨다.

붐은 심지어 아내가 화났을 때조차 투 스텝으로 걸어와 혼난 적이 있다고 밝혔다. 또한 붐은 15개월 된 딸이 자신의 흥 DNA를 물려받았다고 자랑했다. 박자에 맞춰 춤을 춘다는 딸의 모습은 방송에서 최초로 공개된다.

이어 가희는 가요계 군기반장을 졸업하고 집안의 군기반장이 되었다고 밝혔다. 두 아들에게 시도 때도 없이 "야!" 소리가 나오는 것은 기본이고, 눈치 없는 남편 때문에 더 열이 받는다고 털어놓은 가희는 소리를 지를 때마다 남편이 "소리 지르지 마라"라며 혼자만 차분한 모습을 유지해 속을 뒤집는다고 밝혀 웃음을 자아냈다. 이에 이상민은 "난 하루하루 삶이 오디션 프로다"라며 최근 아내가 갑자기 달라진 거 없냐고 물어봐서 곤욕스러웠다고 뜬금없이 고백해 모두를 폭소하게 만들었다.


붐, 벌써 자식농사 대박 조짐..15개월 딸 최초공개 "흥 DNA 물려받…
한편, 아이키는 "사춘기 딸에게 가장 많이 듣는 말이 '엄마 제발 가만히 좀 있어'다"라고 고백해 금쪽이 엄마 면모를 드러냈다. 아이키는 "학교에 올 때는 튀지 않게 하고 오라고 딸이 신신당부했지만 금발로 등장하는 바람에 딸로부터 학교 출입 금지령이 내려졌다"라고 밝혔다. 또한 아이키는 매일 모닝키스를 한다는 붐의 자랑에 "모닝 키스는 싸우자는 것"이라며 14년 차 부부의 현실을 제대로 보여주며 현장을 웃음바다로 만들었다.

돌싱포맨과 가희 X 붐X 아이키가 만드는 대환장 케미 폭발 수다 현장은 8월 26일(화) 밤 10시 40분, SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서 확인할 수 있다

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

2.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

현아, 지독한 마이웨이…♥용준형 길거리 흡연 자랑 무반성→공연 홍보[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

2.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

현아, 지독한 마이웨이…♥용준형 길거리 흡연 자랑 무반성→공연 홍보[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

4.

유럽 1티어 폭로! '大굴욕' 토트넘 진짜 초비상, 라이벌에 또 물먹을 위기..."무패 우승 CB 영입 제안"→"선수는 아스널행 원해"

5.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.