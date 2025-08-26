스포츠조선

모바일 MMORPG '뮤 모나크2', 출시 1주년 맞아 업데이트와 이벤트 진행

기사입력 2025-08-26 10:36


모바일 MMORPG '뮤 모나크2', 출시 1주년 맞아 업데이트와 이벤트…



웹젠은 모바일 MMORPG '뮤 모나크2' 출시 1주년을 맞아 업데이트와 함께 다양한 이벤트를 진행한다.

'뮤 모나크2'는 2024년 8월에 출시한 모바일 MMORPG로, '뮤' IP 기반 게임 중 가장 빠른 캐릭터 육성 시스템으로 호응을 얻고 있으며 현재까지 안정적인 서비스를 운영 중이다. '뮤 모나크2'는 이번 서비스 1주년을 맞이해 빠른 캐릭터 육성의 재미를 부각하는 신규 콘텐츠 업데이트를 진행한다.

업데이트를 통해 선보이는 신규 던전 시간의 정원은 육성 재화를 대량으로 얻을 수 있는 콘텐츠다. 던전에 획득한 입장권 등급에 맞는 보스가 나타나 사냥을 통해 필요한 성장 재화를 획득할 수 있도록 기획됐다. 업데이트 후 월드레벨 부스터 시스템도 적용된다. 보유한 캐릭터 레벨과 어비스 서버 평균 레벨 차이에 비례한 경험치를 지원해 앞선 회원들과의 격차를 빠르게 좁힐 수 있다.

총 7종의 1주년 이벤트도 진행한다. 모든 게임 회원들은 쿠폰 입력과 출석체크를 통해 다양한 보상을 얻을 수 있고, 사냥을 통해 얻는 기억의 구슬을 이벤트 상점에서 1주년 기념 무기 코스튬 등 고급 보상으로 교환할 수 있다.

1주년 몬스터를 처치해 희귀 보상을 얻을 수 있고, NPC 호감도 이벤트로 다양한 아이템을 획득할 수 있다. 또 활약도 패스 이벤트에서 1주년 수호펫 등의 보상을 제공하며, 향후 업데이트 방향성 점검을 위한 설문조사도 진행한다.

이밖에 신규 게임 회원에게는 멤버십 특권을 체험해볼 수 있는 기간권과, 캐릭터 육성 구간별 보상을 제공한다. 복귀 회원들은 특별 칭호 보상과 함께 복귀 미션 이벤트를 수행하며 대천사 장비 등 다양한 보상을 얻을 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

