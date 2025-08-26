모바일 MMORPG '뮤 모나크2', 출시 1주년 맞아 업데이트와 이벤트…

|
웹젠은 모바일 MMORPG '뮤 모나크2' 출시 1주년을 맞아 업데이트와 함께 다양한 이벤트를 진행한다.
업데이트를 통해 선보이는 신규 던전 시간의 정원은 육성 재화를 대량으로 얻을 수 있는 콘텐츠다. 던전에 획득한 입장권 등급에 맞는 보스가 나타나 사냥을 통해 필요한 성장 재화를 획득할 수 있도록 기획됐다. 업데이트 후 월드레벨 부스터 시스템도 적용된다. 보유한 캐릭터 레벨과 어비스 서버 평균 레벨 차이에 비례한 경험치를 지원해 앞선 회원들과의 격차를 빠르게 좁힐 수 있다.
총 7종의 1주년 이벤트도 진행한다. 모든 게임 회원들은 쿠폰 입력과 출석체크를 통해 다양한 보상을 얻을 수 있고, 사냥을 통해 얻는 기억의 구슬을 이벤트 상점에서 1주년 기념 무기 코스튬 등 고급 보상으로 교환할 수 있다.
1주년 몬스터를 처치해 희귀 보상을 얻을 수 있고, NPC 호감도 이벤트로 다양한 아이템을 획득할 수 있다. 또 활약도 패스 이벤트에서 1주년 수호펫 등의 보상을 제공하며, 향후 업데이트 방향성 점검을 위한 설문조사도 진행한다.
