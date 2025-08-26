스포츠조선

뱀파이어 컨셉트의 신작 MMORPG '뱀피르', 26일 낮 12시 정식 출시

기사입력 2025-08-26 12:50


넷마블은 뱀파이어 컨셉트의 신작 MMORPG '뱀피르'를 26일 낮 12시에 정식 출시했다고 밝혔다.

'뱀피르'는 국내 모바일게임의 수준을 한 단계 끌어올렸다는 평가를 받은 '리니지2 레볼루션'의 주요 개발진이 참여한 신작 MMORPG로, 뱀파이어 컨셉트와 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재를 전면에 내세운 것이 특징이다. 구글플레이와 애플 앱스토어에서 게임을 다운받을 수 있으며, PC 버전은 공식 웹사이트를 통해 설치할 수 있다.

넷마블은 '뱀피르'의 정식출시와 함께 10개 월드, 30개 서버를 오픈했다. 이용자들은 모바일 리모트 서비스 '넷마블 커넥트' 앱을 통해 PC에서 실행중인 게임을 원격으로 플레이할 수 있으며, 공식 커뮤니티의 다양한 소식을 간편하게 확인 가능하다고 전했다.

정식 출시를 기념해 다양한 이벤트를 선보인다. 먼저 게임 플레이만으로 영웅 형상, 영웅 무기, 영웅 탈것 등 풀세트를 획득할 수 있는 '위대한 시작! 영웅의 서약' 이벤트를 진행한다. 또 7일간 게임에 접속만 해도 30만 골드와 형상 11회 소환권 II 1개를 지급하는 '뱀피르 출시 기념! 출석 이벤트'와 21일간 진행되는 '데일리 출석 이벤트' 등이 열린다.

이밖에 이동통신사(SKT, KT) 결제 프로모션 이벤트를 통해 다양한 할인 혜택을 제공하며 구글플레이 포인트 프로모션 이벤트를 진행, '뱀피르'에서 상품 결제 시 플레이 포인트 등급과 무관하게 1000원 당 7포인트 적립을 지원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

