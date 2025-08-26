넥슨, '메이플스토리' IP에 관심 있는 대학생을 위한 커리어 캠프 '메…

|
넥슨은 지난 22일부터 25일까지 경기도 판교 넥슨 사옥과 용인 HL 인재개발원에서 진행된 '메이플 대학생 게임 커리어 캠프 메토링 3기'를 성료했다고 26일 밝혔다.
넥슨은 지난 7월 중순 사전 모집을 통해 총 56명의 3기 참가자를 선발하고, 3박 4일간 게임 직무 교육과 진로 코칭, 팀별 과제 경연, 우수팀 시상식 등 다양한 프로그램을 진행했다. 참가자 전원에게는 메이플 웰컴 굿즈와 함께 수료증이 전달됐고, 팀별 과제 경연에서 우수팀(대상, 최우수상, 우수상, 팀 MVP)으로 선정된 학생들에게는 특별 뱃지와 굿즈가 전달됐다.
대상을 받은 '헤넬씌쓰' 팀의 김가온씨(23)는 "현직자 멘토링과 1대1 피드백을 통해 진로를 구체화할 수 있었고 다양한 직군의 조원들과 협력한 경험이 커리어 준비에 큰 도움이 됐다"고 소감을 밝혔다.
넥슨은 게임업계 청년 인재 양성 및 예비 창작자 육성을 위해 매년 대학(원)생들의 방학 시즌에 정기적으로 '메토링'을 운영하며 게임업계에 관심 있는 학생들과의 교류를 이어가고 있다. 더불어 창작 플랫폼 '메이플스토리 월드'를 활용해 국내 여러 대학교와 산학 협력 프로젝트를 진행하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다고 전했다.