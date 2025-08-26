스포츠조선

라인게임즈가 서비스하는 '대항해시대 오리진', 중국 외자 판호 획득

기사입력 2025-08-26 17:00


라인게임즈는 모티프와 코에이테크모게임스가 공동으로 개발하고 자사가 서비스하는 오픈월드 MMORPG '대항해시대 오리진'이 중국 외자 판호(이하 판호)를 획득했다고 26일 밝혔다.

'대항해시대 오리진'의 중국 서비스명은 '대항해시대: 기원'이며, 현지 퍼블리싱은 성취게임즈가 맡는다. 중국 이용자를 대상으로 한 사전예약이 시작됐으며, 순차적으로 상세 정보를 공개할 예정이다.

라인게임즈는 다년간 '대항해시대 오리진'을 서비스하며 쌓아온 노하우와 글로벌에서 축적한 게임 서비스 경험을 바탕으로, 현지화 작업에 총력을 기울이는 한편 중국 게임 이용자들에게 '대항해시대 오리진'의 다양한 매력을 전달할 수 있도록 파트너사들과 협력을 강화할 것이라고 밝혔다.

'대항해시대 오리진'은 글로벌 명작으로 손꼽히는 '대항해시대Ⅱ'와 외전을 현대적 감각으로 재해석한 타이틀로, 지난 2022년 정식 서비스를 시작해 현재도 국내와 글로벌에서 꾸준한 인기를 이어가고 있다. 정교하게 구현된 세계 지도를 바탕으로 본인만의 선단을 꾸려 바다를 탐험하고, 전세계 각 지역을 방문해 특산품 교역과 전략에 기반한 해상 전투를 즐기며 선단을 점차 성장시켜 나가는 콘텐츠로 구성돼 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



