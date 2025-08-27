스포츠조선

슈퍼크리에이티브의 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어', 글로벌 사전등록 100만명 돌파

기사입력 2025-08-27 15:22


슈퍼크리에이티브의 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어', 글로벌 사전등…



스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발중인 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'의 글로벌 사전등록 참여자 수가 100만명을 돌파했다고 27일 밝혔다. 이와 함께 OST 커버 콘테스트를 진행하고 사전 플레이 테스트 개최를 예고했다.

지난달 7월 10일부터 시작된 '카제나'의 사전등록에 참여자가 100만명을 넘어섰다. '카오스'라는 혼돈의 존재에게 잠식당한 인류를 배경으로 하는 어두운 세계관과 '카드'를 활용한 독특한 전투 시스템으로 주목을 받고 있다. 스마일게이트는 100만명 돌파를 기념해 서브컬처 팬들 사이에서 인지도가 높은 일러스트레이터 '크렌(KREN)'이 제작한 축전을 공식 SNS에서 공개했다.

스마일게이트는 누적 사전등록자가 일정 수치를 넘어설 때마다 게임 런칭 후 사용 가능한 다양한 보상을 지급할 예정이다. 특히 200만 명 이상 달성하면 4성 등급의 캐릭터 '아미르'를 모든 이용자에게 지급한다. 이밖에 스마일게이트는 총상금 2500달러(약 350만 원)의 OST 커버 콘테스트도 오는 11월 1일까지 진행한다. 참가를 원하는 이용자는 '카제나' 공식 트위터를 팔로우한 뒤 공식 OST '오버라이드'의 영어 또는 일본어 버전을 커버한 영상을 본인 계정에 업로드 하면 된다.

대상 수상자에게는 200만원의 상금이 지급되며 우수상과 인기상 수상자에게도 소정의 상금이 지급된다. 스마일게이트는 참가자 중 두 명을 선정해 모리 칼리오페와 네리사 레이븐크로프트의 친필 사인, 메시지가 담긴 특별한 굿즈도 증정할 예정이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

2.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

3.

슈♥임효성, 이혼 의혹에 “양육합의가 안돼 붙어있는 것…그땐 사랑했고 지금은 악마 같다”

4.

“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백('라스')

5.

'46세 노총각' 김동완, '썸 장사' 저격 당했다 "꽃님이·신랑수업까지 몇명?"

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

2.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

3.

슈♥임효성, 이혼 의혹에 “양육합의가 안돼 붙어있는 것…그땐 사랑했고 지금은 악마 같다”

4.

“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백('라스')

5.

'46세 노총각' 김동완, '썸 장사' 저격 당했다 "꽃님이·신랑수업까지 몇명?"

스포츠 많이본뉴스
1.

'노시환, 손아섭도 예외 없다' 이제는 쥐어짜야 할 시간, 팀을 위한 '희생' 그 누구도 예외는 없다[고척현장]

2.

'부끄럽지만...' 2년 연속 100타점이 팀 최초입니다. 국내 최다 홈런도 정조준. 44년만에 진짜 4번 타자를 찾았다[창원 현장]

3.

'5이닝 6K 1실점' 커쇼의 찬란한 8월, 5전 전승+ERA 1.88 '이달의 투수?'...LAD 6-3 CIN

4.

"ML 승격 이유 없어" 159㎞ 던지면 뭐하나…계획 이닝도 못채웠다→"잊혀진 존재" 혹평까지

5.

'불꽃' 열정 활활! 독립리그→프로행 3개월만에 만개…'5할' 불방망이 박찬형의 당돌한 비결 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.