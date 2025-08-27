슈퍼크리에이티브의 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어', 글로벌 사전등…

|
스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발중인 신작 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'의 글로벌 사전등록 참여자 수가 100만명을 돌파했다고 27일 밝혔다. 이와 함께 OST 커버 콘테스트를 진행하고 사전 플레이 테스트 개최를 예고했다.
스마일게이트는 누적 사전등록자가 일정 수치를 넘어설 때마다 게임 런칭 후 사용 가능한 다양한 보상을 지급할 예정이다. 특히 200만 명 이상 달성하면 4성 등급의 캐릭터 '아미르'를 모든 이용자에게 지급한다. 이밖에 스마일게이트는 총상금 2500달러(약 350만 원)의 OST 커버 콘테스트도 오는 11월 1일까지 진행한다. 참가를 원하는 이용자는 '카제나' 공식 트위터를 팔로우한 뒤 공식 OST '오버라이드'의 영어 또는 일본어 버전을 커버한 영상을 본인 계정에 업로드 하면 된다.
대상 수상자에게는 200만원의 상금이 지급되며 우수상과 인기상 수상자에게도 소정의 상금이 지급된다. 스마일게이트는 참가자 중 두 명을 선정해 모리 칼리오페와 네리사 레이븐크로프트의 친필 사인, 메시지가 담긴 특별한 굿즈도 증정할 예정이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com