스포츠조선

신작 모바일 액션 RPG '가디스오더', 9월 24일 글로벌 정식 출시

기사입력 2025-08-27 18:33


신작 모바일 액션 RPG '가디스오더', 9월 24일 글로벌 정식 출시



카카오게임즈는 픽셀트라이브가 개발중인 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'를 9월 24일 글로벌 정식 출시한다고 27일 밝혔다.

'가디스오더'는 레트로 감성의 2D 픽셀 그래픽으로 구현한 횡스크롤 액션 RPG로, 세 명의 캐릭터를 자유롭게 전환하며 싸우는 '태그 전투' 방식을 채택해 모바일에 최적화된 전투 액션을 갖췄다. 글로벌 서비스에 맞춰 한국어, 영어, 일본어, 중국어 번/간체, 스페인어 등 6개 언어를 지원하며, 한국어와 일본어 더빙을 제공해 몰입감을 더한다고 회사측은 전했다.

카카오게임즈는 출시일 발표와 함께 새로운 영상을 공개했다. '가디스오더'의 주요 캐릭터 '리즈벳', '얀', '바이올렛'이 등장하며, 이들이 전투 준비 과정에서 주고받는 대화를 통해 게임의 유쾌한 분위기를 전달하고 있다.

현재 글로벌 사전등록도 진행 중이다. 국내 이용자는 카카오게임 페이지와 앱 마켓을 통해, 해외 이용자는 글로벌 브랜드 페이지 및 앱 마켓을 통해 참여할 수 있다. 사전등록에 참여한 모든 이용자에게는 SR 등급 기사 '티아', '오더 프로필 테투리', '마력페이지 10개' 등 다양한 인게임 아이템을 제공하며, 마켓을 통해 사전등록에 참여한 이용자에게는 추가로 '10만 골드', '마력잉크 2500개'를 지급한다. 또 카카오 사전예약을 참여자를 대상으로 태블릿 PC, 게이밍 키보드, 브랜드 이모티콘 등 다양한 경품으로 구성된 룰렛 이벤트도 진행된다.

카카오게임즈는 출시 전 미디어 및 이용자 초청 시연회를 순차적으로 개최했고, 현장에서 '가디스오더'의 핵심 콘텐츠와 전투 시스템에 대해 긍정적인 평가를 얻었다. 또 캐나다, 싱가포르, 호주 등 일부 지역에서 소프트런칭 후 이용자 피드백을 반영해 완성도를 높였다.

한편 글로벌 파트너 크리에이터 모집도 시작한다. 선정된 크리에이터에게는 공식 채널 홍보 지원과 한정판 굿즈 제공 등의 혜택이 주어지며, 모집은 공식 파트너 페이지에서 진행된다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 父수입 넘어서겠네...첫 화보 촬영 러블리 공주님으로 변신

2.

손연재 이어 김성은 유튜브 채널도 돌연 삭제됐다…"2년간 가꾼 공간, 속상해"

3.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

4.

허니제이, ♥남편과 불화설 정면대응..'샤넬 선물' 영상 박제

5.

곽정은, 한양대 교수 임용 이어 겹경사 "가문의 영광, 정말 뜻깊어"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 父수입 넘어서겠네...첫 화보 촬영 러블리 공주님으로 변신

2.

손연재 이어 김성은 유튜브 채널도 돌연 삭제됐다…"2년간 가꾼 공간, 속상해"

3.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

4.

허니제이, ♥남편과 불화설 정면대응..'샤넬 선물' 영상 박제

5.

곽정은, 한양대 교수 임용 이어 겹경사 "가문의 영광, 정말 뜻깊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다음 시즌 떠난다…든든한 신입생 영입→영향력 감소

2.

[오피셜]손흥민 새로운 날개 생겼다! LA FC, 루마니아 국대 전격 영입..."우승 위해 중요한 결정"

3.

'아시아 1등' 일본 축구 대단하네, 한국과 차원이 다른 선수풀...여기도 유럽파, 저기도 유럽파

4.

박찬형 4G 연속 리드오프+장두성 2번 전진배치…황성빈 제외+한승현 1군 등록 [부산라인업]

5.

"내가 고집부렸다." '엘잘알' 호부지가 선택한 대체선발 신영우가 'LG 맞춤형 선발'인 이유[창원 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.