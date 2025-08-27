신작 모바일 액션 RPG '가디스오더', 9월 24일 글로벌 정식 출시

|
카카오게임즈는 픽셀트라이브가 개발중인 신작 모바일 액션 RPG '가디스오더'를 9월 24일 글로벌 정식 출시한다고 27일 밝혔다.
카카오게임즈는 출시일 발표와 함께 새로운 영상을 공개했다. '가디스오더'의 주요 캐릭터 '리즈벳', '얀', '바이올렛'이 등장하며, 이들이 전투 준비 과정에서 주고받는 대화를 통해 게임의 유쾌한 분위기를 전달하고 있다.
현재 글로벌 사전등록도 진행 중이다. 국내 이용자는 카카오게임 페이지와 앱 마켓을 통해, 해외 이용자는 글로벌 브랜드 페이지 및 앱 마켓을 통해 참여할 수 있다. 사전등록에 참여한 모든 이용자에게는 SR 등급 기사 '티아', '오더 프로필 테투리', '마력페이지 10개' 등 다양한 인게임 아이템을 제공하며, 마켓을 통해 사전등록에 참여한 이용자에게는 추가로 '10만 골드', '마력잉크 2500개'를 지급한다. 또 카카오 사전예약을 참여자를 대상으로 태블릿 PC, 게이밍 키보드, 브랜드 이모티콘 등 다양한 경품으로 구성된 룰렛 이벤트도 진행된다.
카카오게임즈는 출시 전 미디어 및 이용자 초청 시연회를 순차적으로 개최했고, 현장에서 '가디스오더'의 핵심 콘텐츠와 전투 시스템에 대해 긍정적인 평가를 얻었다. 또 캐나다, 싱가포르, 호주 등 일부 지역에서 소프트런칭 후 이용자 피드백을 반영해 완성도를 높였다.
