스포츠조선

역대급 콘텐츠 추가된 '오버워치 2'의 18시즌, NBA 올스타 루카 돈치치와의 협업 실시

기사입력 2025-08-27 18:38


역대급 콘텐츠 추가된 '오버워치 2'의 18시즌, NBA 올스타 루카 돈…



블리자드 엔터테인먼트는 '오버워치 2'의 18시즌을 맞아 NBA 올스타인 '샤프슈터 77(Sharpshooter 77)' 루카 돈치치와의 협업을 27일부터 선보인다고 밝혔다.

루카 돈치치는 그랜드마스터 등급을 달성한 실력을 보유한 '오버워치 2'의 열렬한 플레이어로, 스타디움 모드가 출시된 후 실력을 갈고 닦아 북미 지역에서 상위 500위의 순위에 오르는 등 농구 코트와 게임 스타디움 모두에서 뛰어난 선수이자 플레이어임을 입증했다.

이날 18시즌 시작과 함께 협업이 시작됨에 따라 '오버워치 2' 게임 내에서 루카 돈치치를 만나볼 수 있다. 플레이어 칭호, 전리품 상자 77개, 루카 돈치치의 등 번호가 새겨진 황금 농구공 무기 장식품과 스프레이가 준비되며, 코트 위의 루카 돈치치로부터 영감을 얻은 루카 매직 캐서디, 루시우 덩크, 농구선수 자리야로 구성된 특별한 스타디움 영웅 빌드 3종도 플레이할 수 있다.

아울러 협업의 일환으로 미국 LA, 댈러스, 그리고 현재 루카 돈치치가 슬로베니아 국가대표로서 유로바스켓 경기에 참가중인 폴란드 카토비체에 설치된 '오버워치' 옥외 광고판에 루카 돈치치가 등장한다.

루카 돈치치는 "제가 농구 코트에서 얼마나 승부욕이 강한 지 본 사람은 많아도, '오버워치'에서 승부욕을 불태운다는 걸 아는 사람은 많이 없을 것"이라며, "'오버워치 2'를 사랑하는 팬으로서 이번 협업이 정말 마음에 든다. 다른 플레이어들도 함께 즐길 수 있는 방식으로 게임 속에 등장하는 건 매우 특별한 경험이다"라고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 父수입 넘어서겠네...첫 화보 촬영 러블리 공주님으로 변신

2.

손연재 이어 김성은 유튜브 채널도 돌연 삭제됐다…"2년간 가꾼 공간, 속상해"

3.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

4.

허니제이, ♥남편과 불화설 정면대응..'샤넬 선물' 영상 박제

5.

곽정은, 한양대 교수 임용 이어 겹경사 "가문의 영광, 정말 뜻깊어"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸 재이, 父수입 넘어서겠네...첫 화보 촬영 러블리 공주님으로 변신

2.

손연재 이어 김성은 유튜브 채널도 돌연 삭제됐다…"2년간 가꾼 공간, 속상해"

3.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

4.

허니제이, ♥남편과 불화설 정면대응..'샤넬 선물' 영상 박제

5.

곽정은, 한양대 교수 임용 이어 겹경사 "가문의 영광, 정말 뜻깊어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'대충격' 손흥민 따라 MLS 갈게! 'GOOD BYE' 맨유 캡틴, 다음 시즌 떠난다…든든한 신입생 영입→영향력 감소

2.

[오피셜]손흥민 새로운 날개 생겼다! LA FC, 루마니아 국대 전격 영입..."우승 위해 중요한 결정"

3.

'아시아 1등' 일본 축구 대단하네, 한국과 차원이 다른 선수풀...여기도 유럽파, 저기도 유럽파

4.

박찬형 4G 연속 리드오프+장두성 2번 전진배치…황성빈 제외+한승현 1군 등록 [부산라인업]

5.

"내가 고집부렸다." '엘잘알' 호부지가 선택한 대체선발 신영우가 'LG 맞춤형 선발'인 이유[창원 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.