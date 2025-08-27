역대급 콘텐츠 추가된 '오버워치 2'의 18시즌, NBA 올스타 루카 돈…

|
블리자드 엔터테인먼트는 '오버워치 2'의 18시즌을 맞아 NBA 올스타인 '샤프슈터 77(Sharpshooter 77)' 루카 돈치치와의 협업을 27일부터 선보인다고 밝혔다.
이날 18시즌 시작과 함께 협업이 시작됨에 따라 '오버워치 2' 게임 내에서 루카 돈치치를 만나볼 수 있다. 플레이어 칭호, 전리품 상자 77개, 루카 돈치치의 등 번호가 새겨진 황금 농구공 무기 장식품과 스프레이가 준비되며, 코트 위의 루카 돈치치로부터 영감을 얻은 루카 매직 캐서디, 루시우 덩크, 농구선수 자리야로 구성된 특별한 스타디움 영웅 빌드 3종도 플레이할 수 있다.
아울러 협업의 일환으로 미국 LA, 댈러스, 그리고 현재 루카 돈치치가 슬로베니아 국가대표로서 유로바스켓 경기에 참가중인 폴란드 카토비체에 설치된 '오버워치' 옥외 광고판에 루카 돈치치가 등장한다.
루카 돈치치는 "제가 농구 코트에서 얼마나 승부욕이 강한 지 본 사람은 많아도, '오버워치'에서 승부욕을 불태운다는 걸 아는 사람은 많이 없을 것"이라며, "'오버워치 2'를 사랑하는 팬으로서 이번 협업이 정말 마음에 든다. 다른 플레이어들도 함께 즐길 수 있는 방식으로 게임 속에 등장하는 건 매우 특별한 경험이다"라고 밝혔다.