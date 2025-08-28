'블레이드&소울 2', '도화원' 업데이트 실시

|
엔씨소프트는 멀티플랫폼 MMORPG '블레이드&소울 2(이하 블소2)'에 '도화원, 결실의 땅' 업데이트를 27일 진행했다.
기존 월드에는 부스팅 던전, 월드 던전 '태동의 요람', 리미티드 장비 '파멸의 메아리'를 업데이트 했다. 부스팅 던전은 신규/복귀 상점에서 비옥으로 충전석 구매 후 입장 가능하다. 던전 플레이를 통해 '부스팅 코인'과 '영롱한 부스팅 코인'을 얻을 수 있으며, 획득한 코인으로 '+11 격변의 전설 무기 선택 상자(각인)', '+8 맹장의 방어구 선택 상자(각인)' 등을 제작할 수 있다.
신규 월드 던전 태동의 요람은 85레벨 이상의 캐릭터만 입장 가능한 최상위 던전이다. 매주 8시간 이용 가능하며, '풍독룡', '금강역사' 등 신규 보스를 만날 수 있다. 풍독룡 처치 시 '용언의 목걸이', '신화 무기/방어구 제작 비법서' 등 신화 아이템과 신규 의상 '청호연'을 얻을 수 있으며, 금강역사는 '태초의 태양 영혼석', '해룡의 눈물' 등을 보상으로 제공한다. 9월 17일에는 태동의 요람 세번째 보스가 추가된다.
파멸의 메아리는 최고의 능력치를 가진 특수 팔찌로 최대 5강화까지 할 수 있다. 한정 수량으로 리미티드 던전 '절대자의 도화원'에서만 획득 가능하다. 절대자의 도화원은 총 8층으로 구성돼 있으며 높은 층일수록 더 많은 제작 재료 및 경험치를 얻을 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com