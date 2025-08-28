스포츠조선

장우혁, 오채이와 세번째 데이트에 직진 고백…"우리 진지하게 만나볼래요?"(신랑수업)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이정진이 정준하의 도움으로 '신혼집(?) 임장 투어'를 하며 결혼에 대한 진정성을 보여줬다.

27일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 178회에서는 이정진이 정준하를 만나 신혼집에 대한 자신의 로망을 밝히면서 이사 갈 집을 알아보는 모습이 펼쳐졌다. 또한 장우혁은 오채이와 세 번째 만남에서 "진지하게 만나고 싶다"고 고백해 시청자들을 '심쿵'하게 만들었다.

이정진은 '절친' 정준하와 만나 집에 대한 달라진 생각을 털어놨다. 그는 "예전엔 집에 대한 가치를 별로 못 느꼈다. 혼자니까 나만 편하면 된다는 생각이었다. 그런데 이제는 아이가 있으면 좋겠다 싶어서"라며 신혼집까지 염두에 둔 집을 알아보고 싶음을 내비쳤다. 정준하는 "네가 장가가려는 마음을 먹은 게 신기하다. 몇 년 전까지만 해도 (결혼 의사를) 물어보면 '아직 뭐...'라고 했잖아"라며 놀라워했다. 이어 그는 "아직 아무도 없는데 집부터 알아보는 거야? 누구 있는 거 같은데"?라며 떠봤는데, 이정진은 "그럴 수도 있겠지~"라고 의미심장하게 웃어 궁금증을 유발했다.


잠시 후 정준하는 자신과 친분이 있는 공인중개사를 소개했고, 이정진은 "전 아이들이 있었으면 좋겠어서, 층간 소음이 걱정돼 주택을 생각하기도 했다. 학군도 중요할 것 같고, 방은 최소 3개 이상이면 좋을 듯 하다"고 구체적으로 말했다. 이에 공인중개사는 방배동 서래마을의 한 빌라를 보여줬다. 이정진은 집 내부를 보더니 "여기는 아이 방으로 쓰고, 이곳에 장난감을 놓고~"라며 쉴 새 없이 아이 이야기를 했다. 그러자 '교감' 이다해는 "다음 달에 아이가 나오냐?"라고 농담했는데, 이정진은 "제가 아이가 있어도 나쁠 일은 아니지 않나?"라고 받아쳐 모두를 폭소케 했다.

다음으로 이정진은 청담동에 있는 트리플 복층 하우스를 보러 갔다. 고풍스런 벽난로가 눈에 띈 가운데, 장우혁은 "나 저기 살았던 것 같은데? 저기 H.O.T. 숙소였다!"라며 반가워했다. 방 개수가 많은 집 구조에 이정진은 만족스러워 하면서 "만약 저랑 방 같이 쓰는 분이 저 때문에 못 자겠다고 하면 제가 방을 옮겨야지 어떡해"라며 벌써 미래의 아내를 배려했다. 이에 '교장' 이승철은 "언젠가부터 배려라는 단어가 많이 나오네~"라며 이정진을 칭찬했다.


훈훈한 분위기 속, 정준하는 "아이가 있는 단란한 가정을 봐야 네가 자극을 받을 것 같다"며 자신의 지인 집도 구경시켜줬다. 아버지와 두 아들이 같은 취미를 공유하고 있는 집 풍경에 이정진은 부러워했고, 임장 투어를 마친 뒤 그는 정준하가 운영하는 술집으로 자리를 옮겼다. 여기서 정준하는 "마지막 연애는 언제냐?"고 물었는데, 이정진은 "한 1년 됐다"며 "전 첫눈에 반하는 스타일은 아니다"라고 단호박 연애 스타일을 밝혔다. 이어 그는 "나중에 빠지는 스타일이라, 처음엔 별로 노력하지 않는다"고 솔직 고백했다. 정준하는 "난 내가 마음에 들면 상대가 날 안 좋아해도 엄청 노력하는 편"이라고 조언했는데, 이정진은 "사실 전 노력하지 않아도 절 싫어하는 사람이 별로 없어서"고 해 정준하를 씁쓸하게 만들었다. 그러나 정준하는 "네가 '신랑수업'에 나오는 것도 신기하고 많이 변했다는 생각이 든다. 현명한 사람을 만날 것 같은 느낌이 든다"며 응원해 이정진을 웃게 했다.


이정진에 이어 이번엔 오채이와 세 번째 데이트에 나선 장우혁의 하루가 공개됐다. 장우혁은 오채이와 그녀의 조카를 키즈카페에서 만나기로 했다. 이에 그는 H.O.T. 멤버 중 두 아이의 아빠인 문희준에게 전화를 걸어 아이와 친해지는 법을 물었다. 문희준은 "아이들은 몸으로 놀아주는 걸 좋아한다. 체력적으로나 정신적으로 힘들 텐데, 그런 티를 내면 안 된다. 놀아준다고 생각하지 말고 아이랑 재미있게 논다고 생각하라. 오채이 님 입장에서는 '나중에 이런 아빠가 될 수 있겠구나' 하는 테스트일 수도 있으니 점수를 많이 따라"고 조언했다.

문희준의 지원사격 속, 장우혁은 키즈카페에서 하이 텐션으로 오채이와 조카를 만났다. '3세 남아'인 조카는 처음에는 장우혁에게 관심을 보이지 않으나, 장우혁의 온몸 놀아주기 신공에 빠져들어 금방 친해졌다. 얼마 후 장우혁은 체력이 방전됐는데, 이를 본 이승철은 "빨리 장가가서 아이를 낳아야 한다"고 강조했다. 그러던 중 오채이가 조카와 장우혁에게 직접 싸 온 도시락을 꺼내보였다. 장우혁은 "퀄리티가 장난이 아니다"며 '엄지 척'을 했고, 미니 김밥과 샌드위치를 조카에게 먹여주면서 "이모부~"라고 호칭 교육을 했다. 조카는 귀엽게 "이모부~"라고 따라 했으며, 오채이는 "얘가 왜 이렇게 말을 잘 들어?"라며 빵 터져 웃었다. 스튜디오에서 이를 흐뭇하게 지켜본 장우혁은 "저날 조카가 '이모부'라는 말을 100번은 했다. 심지어 지금도 '이모부'를 그렇게 찾는다고 한다"며 자랑했다. 그러던 중, 오채이의 친언니가 도착했고, 장우혁은 미래의 처형(?)과 깜짝 상견례도 무사히 치렀다.


'조카 육퇴' 후, 두 사람은 호프집에서 회포를 풀었다. 장우혁은 "언니 부부가 결혼에 대해 조언해 준 게 있는지?"라고 물었다. 오채이는 "언니는 자상한 남자를 만나라고 하고, 형부는 '누구 있으면 데리고 오라'고 하신다"고 답했다. 장우혁은 "아, 검증받아야 하는구나. 좀 무서운데"라면서도 "혹시 제 이야기를 하신 적이 있는지?"라고 질문했다. 오채이는 "일단 언니는 좋게 봐주고 있는데 형부는 아직…"이라고 솔직하게 밝혔다. 장우혁은 형부가 치과 의사라는 말을 떠올려, "저 임플란트를 해야 하는데~"라며 적극 다가갈 의사를 보였다. 이에 웃은 오채이는 "오늘까지 오빠와 세 번 봤는데 많이 가까워진 것 같다. 오빠의 새로운 면모를 봤다"고 호감을 표현했다.

장우혁은 "채이 씨가 조카랑 있는 모습을 보면서 엄마와 아들 같기도 하고, 사실 좀 반했다"고 화답했다. 이어 장우혁은 "(오채이와 만난 시간이) 짧은 순간이지만 많은 생각을 했다"며 "앞으로 저와 진지하게 만나고 싶은 생각이 있는지?"라고 '테토남'답게 돌직구 고백을 했다. 과연 오채이가 이에 어떤 답을 내놓을지에 초미의 관심이 쏠린다.
