장우혁, 오채이와 세번째 데이트에 직진 고백…"우리 진지하게 만나볼래요?…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이정진이 정준하의 도움으로 '신혼집(?) 임장 투어'를 하며 결혼에 대한 진정성을 보여줬다.
|
|
|
다음으로 이정진은 청담동에 있는 트리플 복층 하우스를 보러 갔다. 고풍스런 벽난로가 눈에 띈 가운데, 장우혁은 "나 저기 살았던 것 같은데? 저기 H.O.T. 숙소였다!"라며 반가워했다. 방 개수가 많은 집 구조에 이정진은 만족스러워 하면서 "만약 저랑 방 같이 쓰는 분이 저 때문에 못 자겠다고 하면 제가 방을 옮겨야지 어떡해"라며 벌써 미래의 아내를 배려했다. 이에 '교장' 이승철은 "언젠가부터 배려라는 단어가 많이 나오네~"라며 이정진을 칭찬했다.
|
|
|
문희준의 지원사격 속, 장우혁은 키즈카페에서 하이 텐션으로 오채이와 조카를 만났다. '3세 남아'인 조카는 처음에는 장우혁에게 관심을 보이지 않으나, 장우혁의 온몸 놀아주기 신공에 빠져들어 금방 친해졌다. 얼마 후 장우혁은 체력이 방전됐는데, 이를 본 이승철은 "빨리 장가가서 아이를 낳아야 한다"고 강조했다. 그러던 중 오채이가 조카와 장우혁에게 직접 싸 온 도시락을 꺼내보였다. 장우혁은 "퀄리티가 장난이 아니다"며 '엄지 척'을 했고, 미니 김밥과 샌드위치를 조카에게 먹여주면서 "이모부~"라고 호칭 교육을 했다. 조카는 귀엽게 "이모부~"라고 따라 했으며, 오채이는 "얘가 왜 이렇게 말을 잘 들어?"라며 빵 터져 웃었다. 스튜디오에서 이를 흐뭇하게 지켜본 장우혁은 "저날 조카가 '이모부'라는 말을 100번은 했다. 심지어 지금도 '이모부'를 그렇게 찾는다고 한다"며 자랑했다. 그러던 중, 오채이의 친언니가 도착했고, 장우혁은 미래의 처형(?)과 깜짝 상견례도 무사히 치렀다.
|
|
'조카 육퇴' 후, 두 사람은 호프집에서 회포를 풀었다. 장우혁은 "언니 부부가 결혼에 대해 조언해 준 게 있는지?"라고 물었다. 오채이는 "언니는 자상한 남자를 만나라고 하고, 형부는 '누구 있으면 데리고 오라'고 하신다"고 답했다. 장우혁은 "아, 검증받아야 하는구나. 좀 무서운데"라면서도 "혹시 제 이야기를 하신 적이 있는지?"라고 질문했다. 오채이는 "일단 언니는 좋게 봐주고 있는데 형부는 아직…"이라고 솔직하게 밝혔다. 장우혁은 형부가 치과 의사라는 말을 떠올려, "저 임플란트를 해야 하는데~"라며 적극 다가갈 의사를 보였다. 이에 웃은 오채이는 "오늘까지 오빠와 세 번 봤는데 많이 가까워진 것 같다. 오빠의 새로운 면모를 봤다"고 호감을 표현했다.
장우혁은 "채이 씨가 조카랑 있는 모습을 보면서 엄마와 아들 같기도 하고, 사실 좀 반했다"고 화답했다. 이어 장우혁은 "(오채이와 만난 시간이) 짧은 순간이지만 많은 생각을 했다"며 "앞으로 저와 진지하게 만나고 싶은 생각이 있는지?"라고 '테토남'답게 돌직구 고백을 했다. 과연 오채이가 이에 어떤 답을 내놓을지에 초미의 관심이 쏠린다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com