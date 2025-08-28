'오딘: 발할라 라이징', 월드 그래픽 업데이트 실시

|
카카오게임즈는 라이온하트 스튜디오가 개발한 대작 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에 월드 그래픽 업데이트를 진행했다고 밝혔다.
이와 함께 '길드던전 협동 토벌전 시즌2'이 오는 9월 1일 시작된다. 주 2회 진행되는 이번 콘텐츠에서 이용자는 신규 보스 '흐롤프 크라키'에 맞서 긴장감 넘치는 전투와 전략적 협동 플레이를 즐길 수 있다. 이용자가 보스 몬스터 처치 시 참여 인원 수에 비례한 보상이 제공되며, 특별 버프 효과가 더해져 협력의 재미를 더했다. 한편 '서버 침공전'은 이번 업데이트로 침공 가능 길드 수를 확대된다.
카카오게임즈는 이번 업데이트와 함께 이벤트를 실시한다. 오는 9월 9일까지는 '도전! 2026 오딘 달력 모델 이벤트'가 진행된다. 이용자는 사계절을 주제로 마련된 포토스팟에서 스크린샷을 촬영해 공식 카페에 업로드해 참여할 수 있으며, 선정된 작품은 2026년 '오딘' 달력 제작 배경으로 활용될 예정이다. 기존, 복귀, 신규 이용자를 대상으로 한 출석 이벤트도 함께 열린다. 매일 접속 시 '강화 +5 전설 장비 세트'를 비롯해 다양한 보상이 제공돼 빠른 성장과 플레이를 지원한다.
9월 24일까지는 '마지막 여름은 오딘과 함께! 특별 미션 이벤트'가 진행된다. 미션을 수행한 이용자는 '신성의 소환권'을 비롯한 다양한 인게임 보상을 받을 수 있으며, 모든 미션을 완료할 경우 '광명의 소환권' 33장을 획득할 수 있다.