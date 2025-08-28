스포츠조선

'서머너즈 워', '철권 8'과의 컬래버레이션 기념해 다양한 이벤트 실시

기사입력 2025-08-28 11:01


'서머너즈 워', '철권 8'과의 컬래버레이션 기념해 다양한 이벤트 실시



컴투스는 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'에서 '철권(TEKKEN) 8'과의 컬래버레이션을 기념해 '니나 윌리엄스' 형상 변환과 가면 아이템을 획득할 수 있는 다양한 이벤트를 실시한다.

이번 이벤트는 오는 9월 30일까지 게임을 플레이하며 여러 미션을 수행하는 방식으로 참여 가능하다. 먼저 컬래버 주화 획득, 소환사 X 승리, 아케이드 배틀 클리어, 컬래버 임무 달성 등 네 가지 주간 미션을 클리어 하면, 컬래버 이모티콘 5종과 철권 소환서, 컬래버 캐릭터인 '니나 윌리엄스'의 형상 변환을 제공한다. 획득한 형상 변환 적용 시 철권 시리즈에서 화제였던 순백의 웨딩 드레스를 입은 '니나 윌리엄스'를 만나볼 수 있다.

이벤트 기간 동안 '각 속성 보스 처치 30회' 등으로 구성된 열 가지 미션을 완수할 때마다 컬래버 미니게임에서 사용 가능한 가면 아이템도 획득할 수 있다. 가면은 하그, 손오공, 뱀파이어 등 '서머너즈 워' 인기 몬스터 얼굴 형태로, 미니 게임에서 장착 시 고유한 능력을 발휘한다.

이번 이벤트와 함께 컴투스 레전드 IP '슈퍼 액션 히어로2'를 오마주한 컬래버 미니게임 세번째 시리즈로 '점프점프'가 업데이트 됐다. '점프점프'는 발판을 밟아 하늘로 도약하는 수직 전개형 게임으로, 캐릭터를 조작해 거리와 움직임이 제각각인 발판을 딛고 높이 올라 점수를 쌓는다. 발판 간격이 넓어지거나 사라지는 등 난도가 점차 상승하고, 순간 고공 점프가 가능한 아이템도 등장해 박진감 넘치는 플레이를 즐길 수 있다.

다양한 아이템을 구매할 수 있는 '컬래버 깜짝 상점'도 열렸다. 9월 14일까지 한정 운영되는 해당 상점에서는 크리스탈로 다양한 아이템을 교환할 수 있고 운영 기간 동안 매일 '신비의 소환서'도 획득 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 변영훈, '촬영 중 헬기 추락' 7명 사망한 대형참사..오늘(28일) 32주기

2.

[종합] 싸이, 약물 대리수령 가수 A씨였다…"명백한 과오 죄송, 경찰조사 진행중"(전문)

3.

코요태 빽가 "신지♥문원 상견례서 화장실行, 몸도 마음도 놀라"[SC리뷰]

4.

빌 게이츠, 하루에 쓰는 돈 쿨하게 공개 "좋은 집+전용기, 솔직히 많이 써" ('유퀴즈')

5.

"내가 뭘 뿌릴지 모르지"…안달난 송다은, BTS 지민 열애설 인증 또 남았나[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

故 변영훈, '촬영 중 헬기 추락' 7명 사망한 대형참사..오늘(28일) 32주기

2.

[종합] 싸이, 약물 대리수령 가수 A씨였다…"명백한 과오 죄송, 경찰조사 진행중"(전문)

3.

코요태 빽가 "신지♥문원 상견례서 화장실行, 몸도 마음도 놀라"[SC리뷰]

4.

빌 게이츠, 하루에 쓰는 돈 쿨하게 공개 "좋은 집+전용기, 솔직히 많이 써" ('유퀴즈')

5.

"내가 뭘 뿌릴지 모르지"…안달난 송다은, BTS 지민 열애설 인증 또 남았나[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]'욕설 퇴장→X자 시위' 포옛, 대체 뭐라고 했길래 퇴장 당했을까

2.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

3.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

4.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

5.

HERE WE GO 확정 보도! '손흥민 우리 망했어' 토트넘, 7번 후계자 영입 끝내 실패..."맨시티 이적 불가 통보"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.