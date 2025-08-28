'서머너즈 워', '철권 8'과의 컬래버레이션 기념해 다양한 이벤트 실시

|
컴투스는 글로벌 히트작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'에서 '철권(TEKKEN) 8'과의 컬래버레이션을 기념해 '니나 윌리엄스' 형상 변환과 가면 아이템을 획득할 수 있는 다양한 이벤트를 실시한다.
이벤트 기간 동안 '각 속성 보스 처치 30회' 등으로 구성된 열 가지 미션을 완수할 때마다 컬래버 미니게임에서 사용 가능한 가면 아이템도 획득할 수 있다. 가면은 하그, 손오공, 뱀파이어 등 '서머너즈 워' 인기 몬스터 얼굴 형태로, 미니 게임에서 장착 시 고유한 능력을 발휘한다.
이번 이벤트와 함께 컴투스 레전드 IP '슈퍼 액션 히어로2'를 오마주한 컬래버 미니게임 세번째 시리즈로 '점프점프'가 업데이트 됐다. '점프점프'는 발판을 밟아 하늘로 도약하는 수직 전개형 게임으로, 캐릭터를 조작해 거리와 움직임이 제각각인 발판을 딛고 높이 올라 점수를 쌓는다. 발판 간격이 넓어지거나 사라지는 등 난도가 점차 상승하고, 순간 고공 점프가 가능한 아이템도 등장해 박진감 넘치는 플레이를 즐길 수 있다.
다양한 아이템을 구매할 수 있는 '컬래버 깜짝 상점'도 열렸다. 9월 14일까지 한정 운영되는 해당 상점에서는 크리스탈로 다양한 아이템을 교환할 수 있고 운영 기간 동안 매일 '신비의 소환서'도 획득 가능하다.