[공식] BTS 지민 측 "송다은과 수년전 호감 있었지만, 현재 교제하는 사이 아냐"(전문)

기사입력 2025-08-31 18:41


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 지민 측이 송다은과의 결별설을 인정했다.

소속사 빅히트 뮤직은 31일 "
아티스트는 상대방 측과 과거 호감을 가지고 인연을 이어온 바 있으나, 해당 시점은 수년 전 과거이고 현재는 교제하는 사이가 아니다"라고 밝혔다.

이어 "

사생활에 대한 무분별한 추측은 삼가주시기를 당부드린다. 아티스트와 함께 거론되는 상대방에게 피해를 끼칠 수 있는 행위도 자제해주시기를 간곡히 부탁드린다"고 전했다.

지민은 최근 '하트시그널2' 출신 송다은이 집데이트 영상을 공개하며 열애설에 휘말렸다. 송다은은 2022년부터 지민과 열애설에 휘말렸던 바 있다. 그는 자신의 계정에 지민으로 추정되는 남성의 사진, '지민' '다은'이라고 적힌 이어폰 케이스 등을 공개하며 열애를 암시해왔다. 이에 초유의 관심이 쏠렸으나 양측은 긴 침묵을 가졌다. 그 사이 지민과 송다은이 이미 결별한 사이라는 주장이 제기돼 눈길을 끌었다.

다음은 빅히트 뮤직 입장 전문.

당사는 지민의 사생활과 이와 관련해 거론되는 상대방을 존중하여 그동안 입장을 밝히지 않았습니다.

그럼에도 아티스트 사생활을 둘러싼 여러 추측성 보도가 발생하고 사실과 다른 루머가 난무함에 따라 불가피하게 최소한의 사실관계에 대한 입장을 밝힙니다.

아티스트는 상대방 측과 과거 호감을 가지고 인연을 이어온 바 있으나, 해당 시점은 수년 전 과거이고 현재는 교제하는 사이가 아닙니다.


사생활에 대한 무분별한 추측은 삼가주시기를 당부드립니다. 아티스트와 함께 거론되는 상대방에게 피해를 끼칠 수 있는 행위도 자제해주시기를 간곡히 부탁드립니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

