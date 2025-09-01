스포츠조선

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 충격" ('런닝맨')

기사입력 2025-09-01 06:10


김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …

김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] '9월 결혼'을 앞둔 김종국이 "장가 못갈 뻔 했다"고 밝혀 눈길을 집중시켰다.

31일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 김종국의 결혼 발표 현장이 공개됐다.

이날 김종국은 "장가 간다. 열심히 잘 살겠다"며 결혼을 발표했다. 예비신부는 비연예인이라고.

녹화 10분 전 들은 따끈한 소식에 멤버들은 어리둥절한 채 촬영을 진행했다. 그때 지석진은 "너는 예전에 태어났으면 독립군을 해야 한다. 입을 다물고 직전까지 이야기를 안 한다"고 해 웃음을 안겼다.


김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …
결혼식 사회를 맡기로 한 유재석은 "나한테 사회를 봐달라고 하더라. '녹화 있을 수 있다'고 했는데, 결혼이더라"면서 "그래서 녹화 스케줄을 어떻게든 당겼다"고 밝혔다.

양세찬은 "종국이 형이 이사가고 그랬을 때 많은 커뮤니티에 '낌새가 있다'는 글이 올라왔다"고 했고, 유재석도 "우리 끼리 농담으로 '종국이 이상하다'고 이야기를 했다"며 멤버들도 촬영 중 느꼈던 김종국의 결혼 낌새를 언급했다. 멤버들에게는 숨길 수 없었던 연애모드에 김종국은 "티를 많이 냈다"며 인정했다. 지석진은 "내가 아는 사람이냐"며 예비 신부에 대해 물었고, 김종국은 "모르는 분이다"면서 비연예인임을 밝혔다. 그러면서 김종국은 "형수 운동 잘 하냐"는 질문에는 "나랑 완전 다르다. 나랑 완전 반대다. 나는 (운동) 말리지만 않으면 된다"면서 예비 신부에 대해 밝혀 눈길을 끌었다.


김종국, '9월 결혼' 앞두고 위기 고백 "♥예비신부, '봉투하우스'에 …
잠시 후 본격 촬영을 진행, 최다니엘은 "멤버들이 결혼 소식을 오늘 알았다는 게 충격이다"고 했다. 그러자 하하는 "그럴 수 있다. 난 이해한다"면서 "나한테 이야기 했으면 난 100% 이야기 했을 거다"고 말해 웃음을 안겼다.

그때 지예은은 "너무 신기하다. 그 집을 보고는 절대 여자친구가 없을 집이었다"며 독거 총각의 집인 게 분명했던 충격의 봉투 하우스를 떠올렸다. 이에 유재석은 "네가 언질을 줬으면 우리가 제작진하고 상의를 했을 것"이라고 했고, 하하는 "형수님이 비닐 봉지를 좋아하시는 거냐"고 해 웃음을 안겼다.


그러자 김종국은 "너무 싫어한다"면서 "그거 때문에 위기가 있었다. 그 방송 이후로 장가 못 갈 뻔 했다"고 해 웃음을 안겼다. 그러면서 김종국은 "지금은 매일 청소기 돌린다"며 달라진 일상을 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

'이범수와 이혼' 이윤진, 자식농사 대박났다..14살 소을이 학생회장→음악 영재까지

3.

'9월 결혼' 김종국 "♥예비신부=비연예인"...'사회' 유재석 "나도 오늘 알았다" ('런닝맨')

4.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

5.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

'이범수와 이혼' 이윤진, 자식농사 대박났다..14살 소을이 학생회장→음악 영재까지

3.

'9월 결혼' 김종국 "♥예비신부=비연예인"...'사회' 유재석 "나도 오늘 알았다" ('런닝맨')

4.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

5.

이영애, 15세 쌍둥이 母 현실 육아 고충..."서울行 후 배달 음식에 눈 떠" ('냉부해')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 말이 안 나온다, 메시 이후 이런 선수는 최초..."유니폼 판매 전 세계 1위, 7번 유니폼 MLS 2위"

2.

7이닝 무실점 "에이스"라고 했는데…후라도 엔트리 말소&'손가락 분쇄 골절 소견' 박승규도 엔트리 제외

3.

韓 역사에 남을 인기 폭발! "SON 때문에 한국 토트넘 팬, 전국민의 25%"→"축구 관광 엄청 오겠네" LA FC가 기대하는 '손흥민 효과'

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.