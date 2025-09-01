스포츠조선

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

기사입력 2025-09-01 14:02


양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고…

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고…

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고…

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 전 프로야구 선수 양준혁이 사업 실패 경험을 솔직히 털어놓았다.

8월 31일 방송된 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 셰프 정호영이 대방어 계약을 위해 포항에 위치한 양준혁의 방어 양식장을 찾는 모습이 그려졌다.

이날 양준혁은 "방어 양식을 시작한 지 20년째"라며 약 3천 평 규모의 양식장을 공개했다.

연 매출만 30억 원에 달한다는 양식장은 노량진 수산시장 최고 낙찰가를 기록할 만큼 품질을 인정받고 있다.

양준혁은 하루 평균 3시간밖에 못 잘 정도로 공을 들이고 있으며, 하루 사료비만 200만 원에 달한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

하지만 사업이 처음부터 순조로운 것은 아니었다. 그는 "줄돔, 우럭, 전복 다 폐사됐다. 선수 시절 번 거 다 까먹었다"며 집단 폐사로 인한 큰 손실을 고백했다.

이어 "줄돔 치어 200만 마리씩 넣었는데…그때 서울에 빌딩 샀으면 서장훈보다 더 큰 빌딩 있었을 것"이라며 아쉬움을 토로했다. 실제로 그는 "50억 까먹고 이제 100억 벌어야지"라며 재기의 의지를 드러냈다.

양준혁은 과거 스테이크·회 전문점, 콩국 사업, 스포츠펍 등에도 도전했지만 실패를 겪었다. 특히 스포츠펍은 오픈 직후 코로나19 여파로 문을 닫아야 했다.


그럼에도 현재는 대방어 양식 성공과 함께 포항에서 횟집과 카페를 가족과 함께 운영하며 새로운 도전에 나서고 있다. 그는 어린 딸을 돌보며 카페를 함께 운영 중인 아내에게 "미안하면서도 고맙다"는 진심을 전하기도 했다.

한편 과거 방송된 KBS 2TV '연중 라이브'에서는 서장훈이 700억 원대 건물을 보유한 스포츠 스타 빌딩 부자 1위로 소개돼 화제를 모았다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

연예 많이본뉴스
1.

가수 박군, 4개월째 방송·행사 포기한 이유…"연예인 같지 않다고 말하더라"(아침마당)

2.

김창열, 자식농사 대박났다 "아들 연세대 입학→엔터계 러브콜"

3.

'재벌 3세와 이혼' 최정윤, 딸 공부방 만들고 자책 "나 나쁜 엄마인가 봐"

4.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

5.

이병헌♥이민정 베니스 달군 부부애→"손예진♥ 현빈은 3살 子 육아중"

스포츠 많이본뉴스
1.

아깝다! '홈 데뷔전' 손흥민, 슈퍼세이브에 막힌 환상 왼발 감아차기...LA FC, 샌디에이고와 1-1[전반 리뷰]

2.

'50홈런-150타점' 2015년 나바로, 박병호 넘으면 폰세 만난다…이래도 MVP 후보가 아니라고?

3.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

4.

황인범 초대박! EPL 풀럼이 영입 관심→"중원 전력 보강 후보"…페예노르트, 막대한 제안에만 협상

5.

'성장의 정석' 무리X, 부상X, 추격조→필승조. 10번째 불린 157km 강속구 유망주의 ERA가 1.99라니[SC 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.