양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고…

|
|
|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 전 프로야구 선수 양준혁이 사업 실패 경험을 솔직히 털어놓았다.
연 매출만 30억 원에 달한다는 양식장은 노량진 수산시장 최고 낙찰가를 기록할 만큼 품질을 인정받고 있다.
양준혁은 하루 평균 3시간밖에 못 잘 정도로 공을 들이고 있으며, 하루 사료비만 200만 원에 달한다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
이어 "줄돔 치어 200만 마리씩 넣었는데…그때 서울에 빌딩 샀으면 서장훈보다 더 큰 빌딩 있었을 것"이라며 아쉬움을 토로했다. 실제로 그는 "50억 까먹고 이제 100억 벌어야지"라며 재기의 의지를 드러냈다.
양준혁은 과거 스테이크·회 전문점, 콩국 사업, 스포츠펍 등에도 도전했지만 실패를 겪었다. 특히 스포츠펍은 오픈 직후 코로나19 여파로 문을 닫아야 했다.
그럼에도 현재는 대방어 양식 성공과 함께 포항에서 횟집과 카페를 가족과 함께 운영하며 새로운 도전에 나서고 있다. 그는 어린 딸을 돌보며 카페를 함께 운영 중인 아내에게 "미안하면서도 고맙다"는 진심을 전하기도 했다.
한편 과거 방송된 KBS 2TV '연중 라이브'에서는 서장훈이 700억 원대 건물을 보유한 스포츠 스타 빌딩 부자 1위로 소개돼 화제를 모았다.
narusi@sportschosun.com