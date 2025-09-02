스포츠조선

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

최종수정 2025-09-02 11:10

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

58세에 첫 출산 초고령 산모 “완경 12년 뒤 임신”

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 58세에 쌍둥이를 출산한 초고령 산모의 사연이 공개됐다.

지난 1일 첫 방송된 tvN STORY '화성인이지만 괜찮아'에서는 상상을 초월하는 삶을 살아온 '초고령 산모' 박미순 씨가 첫 번째 화성인 후보로 등장했다.

이날 방송에서 '초고령 산모' 타이틀로 뉴스에 수 차례 보도된 바 있는 화제의 주인공 박미순 씨는 기적을 이룬 인간 승리의 표본답게 예사롭지 않은 인생사를 공유했다.

박미순 씨는 "제 나이 58세(만 57세)에 첫 출산한 초고령 산모입니다"라고 자신을 소개했다.

이에 안정환은 "이게 말이 되냐"라고 정형돈은 "초산이셨냐"라고 놀랐고, 박미순 씨는 "늦둥이가 아니다. 그 나이면 늦둥이 생각조차 안 한다"고 답했다.

1955년생, 현재 71세라는 박미순 씨는 1985년 결혼 후 10년 동안 시험관 시술을 시도했지만 아이를 갖지 못했다고. 결국 45세에 완경을 맞으며 엄마의 꿈을 포기했지만, 완경 12년 후인 58세에 기적처럼 자연 임신에 성공해 쌍둥이 남매를 출산하게 됐다.

박미순 씨는 "완경 이후 시어머니를 돌보느라 생리 주기가 불규칙해졌고, 12년 뒤 갑자기 생리가 다시 시작됐다. 이후 자연스럽게 임신이 됐다"고 설명했다. 이에 정형돈은 "생물학적으로 가능한 얘기냐"고 놀라움을 감추지 못했다.

박미순 씨는 56세 무렵 임신 도전을 결심했지만, 대부분의 병원에서 "무리하다"며 시술을 거절했다. 이에 박미순 씨는 신체 나이를 44세로 되돌리겠다는 각오로 혹독한 자기관리에 들어갔다.


임신 성공 비결에 대해 박미순 씨는 "그때부터 신체 나이를 44세로 만들겠다고 다짐했다. 제일 먼저 식습관부터 싹 바꿨다. 튀김, 돼지고기, 치킨 등 기름진 음식과 커피를 다 끊었다. 밀가루는 아예 안 먹었다. 무조건 현미 넣은 잡곡밥에 반찬은 채소 위주로 식단을 관리했다. 고기 먹고 싶을 때는 삶아서 먹었다. 운동도 매일 했다"며 "2년간 몸을 만들고 나니 시험관 시술 첫 시도에 성공했다"고 밝혔다.

또한 시험관 시술 기간 동안 남편은 아내에게 눈치 한 번 준 적이 없었다고. 박미순 씨는 "오히려 내가 남편에게 '아이만 데려와라 내가 잘 키우겠다'라고 할 정도 였다"고 회상했다.

2012년, 박미순 씨가 제왕절개로 건강하게 쌍둥이를 출산하며 58세에 엄마, 61세에 아빠가 된 부부, 박미순 씨는 "노산에도 건강하게 태어난 아이들에 감사하다"고 전하며 환하게 미소를 지었다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

故 이수미, 폐암 투병 중 사망에 이광수 "편히 쉬세요"...오늘(2일) 애도의 4주기

4.

윤정수, ♥원자현과 결혼..광저우 여신과 10년 인연→부부로

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

황보♥송병철, 핑크빛 결실...러브라인 넘어 '현실 커플' 가능성 ('오만추')

2.

'연수입 40억' 전현무, 고충 토로 "돈 빌려달라는 부탁 정말 많아" ('브레인아카데미')

3.

故 이수미, 폐암 투병 중 사망에 이광수 "편히 쉬세요"...오늘(2일) 애도의 4주기

4.

윤정수, ♥원자현과 결혼..광저우 여신과 10년 인연→부부로

5.

'악동' 김창열 울린 '훈남 아들' 속깊은 고백 "마음고생 심했을것"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"이것이 中 국대 돼지들의 진짜 모습" 엘레베이터에서 뛰쳐나와 팬에 분노 쏟아낸 선수 '논란'…현장 아수라장→급수습

2.

'BBC 속보' 터졌다! 리버풀, 거물급 수비수 영입 성공…비르츠, 이삭에 이어 게히까지 세계최고 전력 품는다

3.

오현규, 역대급 大충격! '메디컬 탈락' 작별 인사까지 했는데…이적료 낮춘 슈투트가르트→헹크 반발 "계획했던 마무리"

4.

이적료 무려 8586억원! 진짜 미친거 아냐?…리버풀, 단일 시장 '역대 최고 이적료' 갈아치운다

5.

英 매체 단독 보도! '손흥민 빈자리' 이토록 두려웠나→토트넘 공격수만 미친듯이 샀다…콜로 무아니 이어 루크먼까지 영입 협상

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.