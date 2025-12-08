故 이순재가 직접 길러낸 '1기 학원생' 이진혁...선천적 심장병 딛고 배우까지
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이진혁이 선천적인 심장병을 이겨내고 데뷔한 일대기를 공개했다.
8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리- 4인용식탁'에서는 아나운서 이금희 편이 그려졌다.
이진혁은 "저는 선천적으로 심장병이 있었다. 태어나자마자 심장 수술을 했다"라며 심장 판막을 고백했다.
그는 "크면서 체력적으로 부족함을 느끼고 연습생을 할 때도 너무 힘들었다. '다른 친구들은 버티는데 나는 왜 안될까' 했다. 어머니가 그 모습을 보고 '힘들면 포기하는 게 어떠니?' 하셨는데 난 그 말이 너무 싫었다. 더 악착같이 연습해보니 그게 제 몸에 통한 거다"라 털어놓았다.
원래 꿈은 배우였던 이진혁은 아역 광고 모델로 처음 연예계에 들어왔다고.
이진혁은 "제가 故 이순재 선생님의 연기학원을 처음 다녔다. 2011년 선생님 연기 학원 1기생이다. 학원이 연기기획사와 협업해서 오디션을 봤는데 거기 합격해서 가수 기획사에 들어가게 됐다"라 했다.
그러면서 "그리고 5년의 연습생 생활을 하고 스무살에 그룹 '업텐션'으로 데뷔했다"라며 올해 데뷔 10주년이라 밝혔다.
