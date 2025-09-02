스포츠조선

안정환, ‘여자 둘·남자 하나’ 세 명 동시 연애에 “나 따귀 때려줘” 폭발

기사입력 2025-09-02 14:32


[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 안정환, 정형돈도 감당 불가한 사연들이 쏟아졌다.

지난 1일 첫 방송된 tvN STORY '화성인이지만 괜찮아' 말미에는 향후 등장할 화성인 후보들의 사연이 담긴 다음 주 예고편이 공개됐다.

예고 영상에는 갓난아기를 품에 안은 여성이 촬영장에 등장해 모두를 놀라게 했다.

그의 집에는 아기방을 따로 만들정도로 아기 침대와 아기 용품으로 가득했다.

아기를 안고 보살피는 모습은, 겉으로 보기에는 평범한 가정으로 보일 정도.

그러나 어딘가 이질적인 분위기에 정형돈은 "왜 아기가... 뭐지, 이 싸한 기운은?"이라며 불길한 기운을 감지했다.

이어 아이 둘을 품에 안은 채 키즈카페를 찾는 모습도 포착됐다.

이들이 키즈 카페에 들어서자 주변 사람들은 당황한 표정으로 자리를 피했다.


다른 부모들이 거리감을 두며 불편해하는 모습에 안정환은 "이거 봐봐. 다 지금 놀라서 쳐다보고 있지 않나"라고 지적했다.

하지만 사연자는 "아니, 그건 아닌데 또..."라며 자신을 항변했고, 급기야 정형돈과 안정환은 "정신 차려!", "환장하겠네"라며 어이없다는 반응을 보였다.

이어 등장한 또 다른 사연자는 "제가 연애를 좀 특이하게 하고 있다"면서, 세 명과 동시에 연애 중이라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "세상에 사랑이 넘치면 좋죠"라고 말했고, 이를 들은 안정환은 "나 귓방맹이 한 대만 날려줘. 정신 못 차리겠다"며 말을 잇지 못했다.

'화성인이지만 괜찮아'는 지구에 숨어있는 화성인을 소환해 이들이 지닌 특별함을 검증하는 프로그램이다.

