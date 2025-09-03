차태현, 김준호 결혼식 축의금 3만원 이유? “확인할 때 웃으라고” [S…

스포츠조선

차태현, 김준호 결혼식 축의금 3만원 이유? “확인할 때 웃으라고” [SC리뷰]

기사입력 2025-09-03 08:53


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차태현이 절친 김준호의 결혼식에서 '축의금 3만 원' 해프닝의 진실을 밝혔다.

지난 2일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 차태현, 김종민, 리오가 게스트로 출연했다. 이날 MC 이상민은 차태현에게 "김준호 씨 결혼식에 진짜 축의금 3만 원을 냈느냐"고 직설적으로 물었다. 김준호 역시 "축의금을 확인했는데, 지민이가 불러줬다. 차태현 오빠 3만 원이라고 하더라. 그래서 봉투를 다시 봤다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 탁재훈은 "태현이가 그럴 애가 아니다. 예전부터 축의금도 많이 내던 사람"이라며 의아해했다. 그러자 차태현은 "결혼식 끝나고 힘들지 않느냐. 나중에 확인할 때 한 번 웃으라고 일부러 그렇게 했다"며 당시 상황을 직접 설명했다. 그는 "내가 하면서도 웃겼다"고 덧붙여 모두를 폭소케 했다.

김준호는 "지민이한테는 큰 금액을 했다더라. 그래서 차태현 오빠는 내 식구라고 하더라"며 뒷이야기를 공개했다. 절친다운 차태현의 장난이 오히려 훈훈한 의리를 드러낸 순간이었다.

또한 차태현은 김준호의 결혼식 당시 느낀 진심 어린 감정을 고백했다. 그는 "종민이 결혼식 때도 그렇고 준호 형 결혼할 때도 그렇고 이상하게 울컥했다. 뭔가 신기했다"고 털어놓으며 의외의 감수성을 드러냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



