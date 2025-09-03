차태현, 김준호 결혼식 축의금 3만원 이유? “확인할 때 웃으라고” [S…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 차태현이 절친 김준호의 결혼식에서 '축의금 3만 원' 해프닝의 진실을 밝혔다.
지난 2일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 차태현, 김종민, 리오가 게스트로 출연했다. 이날 MC 이상민은 차태현에게 "김준호 씨 결혼식에 진짜 축의금 3만 원을 냈느냐"고 직설적으로 물었다. 김준호 역시 "축의금을 확인했는데, 지민이가 불러줬다. 차태현 오빠 3만 원이라고 하더라. 그래서 봉투를 다시 봤다"고 털어놔 현장을 웃음바다로 만들었다.
김준호는 "지민이한테는 큰 금액을 했다더라. 그래서 차태현 오빠는 내 식구라고 하더라"며 뒷이야기를 공개했다. 절친다운 차태현의 장난이 오히려 훈훈한 의리를 드러낸 순간이었다.
또한 차태현은 김준호의 결혼식 당시 느낀 진심 어린 감정을 고백했다. 그는 "종민이 결혼식 때도 그렇고 준호 형 결혼할 때도 그렇고 이상하게 울컥했다. 뭔가 신기했다"고 털어놓으며 의외의 감수성을 드러냈다.
