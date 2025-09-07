이영애, 맥주 벌컥벌컥..“내 인생이 인스턴트”

|
|
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 이영애가 반전 먹방을 선보인다.
하지만 두 셰프 모두 대결 도중 실수를 연발해 흥미를 더한다. 먼저 최현석이 시그니처 포즈로 소금을 뿌리지만 하나도 들어가지 않자, 셰프들은 "눈이 침침해서 그렇다", "10년 전보다 각도가 많이 낮아졌다"고 놀려 웃음을 자아낸다. 윤남노 역시 연이어 발생하는 돌발 상황에 "오늘 도대체 왜 이래!"라며 오랜만에 '불안핑'의 명성을 드러내 긴장감이 커진다.
이어지는 두 번째 대결은 매일을 맥주로 마무리한다는 김영광이 선택한 '맥주 안주' 대결이 펼쳐진다. 권성준은 "페어링은 내 전문이다", "김영광 씨 냉장고 속 맥주 브랜드의 앰버서더다"라며 강한 자신감을 보인다. 이에 맞서는 김풍은 "안주는 술을 마셔본 사람이 잘 만든다"며 주량이 약한 권성준을 디스해 치열한 대결을 예고한다.
한편, 이영애의 반전 먹방도 화제를 모은다. 그가 음식마다 칭찬을 아끼지 않으며 남김없이 시식을 이어가자, 지난 방송 대결 셰프들은 "이번 주 음식들을 더 잘 드시는 것 같다"며 씁쓸해한다. 이에 김성주가 "자연주의 식단 아니셨냐"고 묻자, 이영애는 "내 인생이 인스턴트"라는 명언과 함께 맥주까지 시원하게 들이켜 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
네 셰프의 화려한 요리와 이영애, 김영광의 먹방은 오늘(7일) 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.
tokkig@sportschosun.com