이혜정, 외도 현장 덮쳐..“불륜녀 집서 ‘네 남편 언제 와?’”

기사입력 2025-09-07 15:40


[스포츠조선 박아람 기자] 기 센 언니들이 전남편과 불륜녀를 향한 분노의 입담을 쏟아낸다.

지난 6일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 말미에서는 다음 주 예고편이 공개됐다. 방송에는 한식연구가 박경례, 탈북민 사업가 이순실, 가수 노사연, 요리 연구가 이혜정, 배우 김현숙 등이 출연해 '기 쎄(?)다고 놀리지 말아요'를 주제로 이야기를 나눈다.

이날 이상하리만치 서늘한 기운을 감지한 진행자 김용만은 "촬영장 기운이 쎄다. 무시무시하다"며 출연자들의 센 기운을 짚어내 웃음을 자아냈다.

"남편이 바람을 핀다면?"이라는 화두가 던져지자, 먼저 노사연은 "내 남편이 다른 여자랑 같이 사랑하고 있다는 것을 내가 두 눈으로 봤다? 나는 둘 다 죽일 거다"라고 말하며 살벌한 반응을 보였다.

여러 방송을 통해 실제 남편의 외도 경험을 밝혔던 이혜정.

그는 "아직도 그렇게 생긴 여자만 보면 한 대 후려갈기고 싶다"고 고백하며, 실제로 남편의 불륜 현장을 잡은 적이 있다고 했다.

"밟아 죽이고 싶은 마음이 든다"고 말한 그는 "(상간녀에게) 주소까지 들고 찾아갔다. '네 남편 몇 시에 와? 내 남편이 너한테 오는 거는 내가 책임질게. 네가 데리고 오는 것은 용서 못한다'고 했었다"고 당시 상황을 이야기해 모두를 놀라게 했다.

이순실은 더 과격한 발언으로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.


방송 전 인터뷰에서 이미 "총살 가능"이라고 답했다는 그는 "나는 용서 안 한다. 용서를 뭐 하러 하냐. 나는 둘 다 같이 세워놓고 한방에 죽일 수 있다"며 전직 군인다운 남다른 분풀이 법을 말해 웃음을 안겼다.

