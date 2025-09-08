스포츠조선

펄어비스의 '붉은사막', 도쿄게임쇼 2025에 참가해 현지 게이머에게 첫 시연 공개

기사입력 2025-09-08 16:46


펄어비스의 '붉은사막', 도쿄게임쇼 2025에 참가해 현지 게이머에게 첫…



펄어비스가 오는 25~28일 일본 치바현 마쿠하리메세에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025(TGS 2025)'에 참가한다고 8일 밝혔다.

'붉은사막'은 올 3월 베네룩스 미디어 데모 시연을 시작으로 유럽 런던 미디어 시연, 트위치콘(TwitchCon) 로테르담, 게임스컴, 북미 게임개발자컨퍼런스(GDC), 서머게임페스트(SGF), 팍스(PAX) EAST/WEST, 남미 브라질 시연, 중국 빌리빌리월드, 차이나조이 등에 참여하며 글로벌 팬들을 만나고 있다.

일본 게이머 대상으로 진행하는 시연은 이번이 처음이다. AMD, 레이저, 벤큐 등 파트너사들과 함께 시연 PC 100여대를 마련했다. 오픈월드에서 펼쳐지는 치열한 전장을 시작으로 '붉은사막'의 초중반부 퀘스트를 즐길 수 있다.

데모의 가장 큰 특징은 실제 전장을 방불케 하는 대규모 전투로 머리 위로 포탄이 날아들고 병사들의 함성, 무기들이 부딪히는 소리, 연기와 불길로 뒤덮인 전장은 전쟁의 생생한 현장을 그대로 재현한다고 펄어비스는 전했다.

'붉은사막'의 광대한 오픈월드 속 파이웰 대륙은 또 하나의 즐길거리다. 시간의 흐름에 따라 변화하는 자연광, 날씨 효과는 물론 전장 뒤로 펼처진 산맥과 암벽 등 거대한 자연 지형이 시각적 임팩트를 더한다. 모든 시각적 요소는 자체 개발한 블랙스페이스 엔진으로 구현돼 사실적이고 고품질 비주얼을 통해 게임의 세계관을 생생하게 전달한다.

'붉은사막'은 내년 초 PC와 콘솔 플랫폼에서 출시될 예정이다. 스팀, PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S(Xbox Series X|S), 애플 맥(Mac)에서 만나볼 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

성범죄자 정준영, 女얼짱들 교제 폭로에 소환 “너도? 나도 사귀었다”

2.

옥주현, 심경 고백 "핑클 삭제하고 싶었다...결혼 쉽게 생각 못 해" ('4인용식탁')

3.

[종합]"심장 찌릿"…국과수, 故 대도서관 부검 1차 소견 전달

4.

송가인, 조카에 "평생 후원해줄게!" 통큰 약속..올케 "정말 든든한 내 편"

5.

"불쌍하게 죽은 내새끼"…故오요안나 모친, MBC 앞서 단식 농성[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"누가 때렸어" '날벼락' 홀란, 버스에 부딪혀 3바늘 꿰매 '충격'…"외데고르에 얻어 맞았어" 아픔에도 미소 작렬

2.

'고생 끝에 콜업성공' 피츠버그 배지환 115일 만의 MLB 복귀전, 1볼넷 1득점

3.

"마이너 압도할 재능인데…ML 콜업? 성과 내야한다" 사령탑의 뼈있는 한 마디, 155㎞은 부족하다

4.

쉴만큼 쉬었다! 벼랑끝 롯데 숨통 겨눈 '사제대결'의 칼날…아껴놨던 '4전4승' 14승 투수. 9일만에 저격 나선다 [SC포커스]

5.

"토미존 수술 받으면 구위가 떨어지지 않나요?" 볼티모어 감독, '오타니 미스터리'에 의문 제기...100마일 펑펑

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.