스포츠조선

"나중에 후회할 것"…서장훈, 30kg 찐 고3 애니 덕후에 날카로운 조언(물어보살)

기사입력 2025-09-09 08:41


"나중에 후회할 것"…서장훈, 30kg 찐 고3 애니 덕후에 날카로운 조…

[스포츠조선 고재완 기자] "30kg 살이 찌고 자신감 사라져."

8일 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 332회에는 애니메이션에 빠져 일상이 무너지고, 자존감까지 잃었다는 고등학교 3학년 사연자가 출연한다.

사연자는 "애니메이션에 빠지면서 30kg 정도 살이 찌고 자신감도 사라졌다"라며 건강한 삶을 되찾고 싶다고 털어놓는다. 그는 '건어물 여동생 우마루짱', '봇치 더 록' 등을 즐겨 보며 새벽 12시부터 아침 6시까지 애니메이션을 시청한다고 밝혀 MC들을 놀라게 한다. 심지어 부모님 몰래 집 베란다의 어두운 아지트에서 영상을 보느라 시력이 나빠져 안경까지 쓰게 됐다고 고백한다.

원래 좋아하던 건 있었냐는 서장훈의 물음에 사연자는 "랩을 좋아한다. 고등학교 2학년 때 전교생 앞에서 공연을 한 적도 있다"라며 밝고 자신감 넘치던 과거를 회상한다.

MC들이 꿈이 무엇이냐고 묻자, 사연자는 크리에이터나 싱어송라이터를 해보고 싶다고 답한다. 그러나 서장훈은 "지금 명확한 게 없다. 꿈을 이루고 싶다면 악기를 배우거나 작사·작곡 공부를 해 볼 수 있고, 애니메이션을 좋아한다면 그와 관련된 진로를 고민해 볼 만도 하다. 이대로 계속된다면 후회할 것이다"라며 현실적인 조언을 건넨다. 이어 "모든 생활습관을 바꿔라. 무조건 밤 12시에는 자고 학교에서도 졸지 않으려고 노력해라"라며 구체적인 개선 방안을 제시하기도 한다.


"나중에 후회할 것"…서장훈, 30kg 찐 고3 애니 덕후에 날카로운 조…

"나중에 후회할 것"…서장훈, 30kg 찐 고3 애니 덕후에 날카로운 조…
이수근 역시 "남은 고등학교 생활 동안 부모님께 달라진 모습을 보여드려라. 활발하고 건강했던 모습으로 돌아가길 바란다"라며 따뜻한 응원을 전한다.

이 외에도 결혼하고 싶은데 여자친구가 부모님께 소개를 해주지 않는다는 사연, 밖에만 나가면 식은땀이 나고 말문이 막힌다는 사연 등이 전파를 탄다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

4.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

4.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

2.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

3.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

4.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

5.

한화 엄상백, '올해 연봉 9억 값' 아직 안 늦었다 → 작년 '엘동원'처럼 해준다면? 부활의 불씨 확인한 삼성전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.