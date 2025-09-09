스포츠조선

엠게임, 자사 게임 포털 홈페이지 전면 개편해 오픈

기사입력 2025-09-09 11:30


엠게임, 자사 게임 포털 홈페이지 전면 개편해 오픈



엠게임은 자사 게임 포털 홈페이지를 전면 개편해 새롭게 오픈한다고 9일 밝혔다.

이번 리뉴얼은 변화하는 디지털 환경과 이용자의 사용 패턴을 반영해 보다 직관적이고 쾌적한 서비스를 제공하기 위해 진행됐다. 특히 장기간 누적된 서비스 운영 데이터와 사용자 피드백을 반영해 UI/UX 전면 개선, 게임 탐색 구조 단순화, 보안 및 고객지원 기능 강화라는 세 가지 방향으로 개편이 이뤄졌다고 엠게임은 설명했다.

새 홈페이지는 아이콘과 이미지 기반의 시각적 요소를 강화하고, 이용 빈도가 높은 메뉴를 상단에 배치해 접근성과 사용 효율성을 높였다. 화이트 톤 기반 레이아웃과 블루 계열 포인트 컬러를 적용해 정보 전달력과 시인성을 확보했다.

또 메인 화면은 이벤트·프로모션·신작 소식 등 핵심 정보를 한눈에 볼 수 있도록 재구성했다. 기존에 분산돼 있던 배너를 통합해 집중도를 높였고, 이벤트·프로모션·신작 소식 등 핵심 정보가 명확하게 노출되도록 설계했다고 회사측은 전했다.

이어 엠게임 포털 특성을 살려 장르별 대표작을 한눈에 볼 수 있는 '게임 탐색' 영역을 새롭게 구성했다. '열혈강호 온라인', '영웅 온라인', '귀혼' 등 대표 인기 게임을 전면에 배치해, 이용자가 썸네일과 아이콘을 통해 직관적으로 원하는 게임을 선택할 수 있도록 했다. 이외에 내정보와 고객센터 메뉴 구조를 단순화해 문의 접수와 계정 관리가 보다 편리해졌다.

엠게임 포털사업본부 조인한 부사장은 "이번 홈페이지 리뉴얼은 이용자분들에게 보다 편리하고 안정적인 환경을 제공하기 위해 진행됐다"라며 앞으로도 지속적인 개선과 혁신을 통해 이용자 중심의 서비스를 강화해 나가겠다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

