"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

기사입력 2025-09-09 17:10


[스포츠조선 조윤선 기자] 유명 스타일리스트 서수경이 유튜버 故 대도서관(본명 나동현)에게 마지막 인사를 전했다.

서수경은 9일 "끝까지 화려하게 시끌벅적하게 파티 같은 4일장을 보내고 간 우리 대도 오빠"라는 글과 함께 고인의 빈소 사진을 올렸다.

그는 "얼마 전 파4 에서 원온에 롱퍼터 쏙 넣어서 이글도 하고...(그것도 화려한 빨간 공으로) 여럿이 모인 준참치 집에서 싹다 계산도 해주던 멋진 오빠! 좋아하던 강된장 레시피도 완성돼서 이제 우리가 대도 오빠 강된장도 책임져주기로 했는데.. 늘 저녁이면 방송하고 낮에는 일도 하지만 틈틈이 자주 같이 놀러 다니고 좋은 와인도 마시고 맛있는 집밥도 다 같이 해 먹고.. 항상 밝고 누구에게나 친절하던 오빠. 우리 둘이 뭉치면 오디오가 안 비었는데"라며 고인과의 추억을 떠올리며 그리움을 드러냈다.

이어 "왜 그렇게 매일 하던 카톡방을 딱 이틀 다들 바빠서 안 했을까.. 아직도 하고 싶은 것도 많고 놀고 싶은 것도 많았던 우리 오빠...흰색에 골드 자수가 곱게 놓인 화려한 옷 입고 좋은데 가서 먼저 즐겁게 놀고 있어요. 그래도 내가 오빠가 하고 싶은 말들. 자랑하고 싶은 말들. 다 다 다 많이 했어. 시끌시끌하게. 앞으로도 내가 대신 다 말해줄게. 편안히 눈감고 우리 나중에 만나"라고 애도했다.

마지막으로 "오늘이 오빠의 이글파티 골프날이였는데 이것도 일부러 날짜 맞춘듯이...누가 방송인 아니랄까봐 기가 막히게 정말. 오빠.....안녕....."이라며 작별 인사를 남겼다.


대도서관은 지난 6일 오전 8시 40분경 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 46세. 그와 연락이 되지 않는다는 지인의 신고를 받은 경찰과 소방당국이 자택에 출동했으나 이미 사망한 상태였다. 현장에서는 유서나 범죄 정황은 발견되지 않았다.

경찰에 따르면 국립과학수사연구원은 지난 8일 대도서관에 대한 부검을 마친 뒤 "범죄 혐의점이 없다"는 1차 구두 소견을 전달했다.

대도서관의 발인은 9일 오전 8시 건국대학교병원 장례식장에서 엄수됐으며, 전처 윰댕(본명 이채원)을 비롯해 가족과 지인들이 고인의 마지막 가는 길을 지켰다.

