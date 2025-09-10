심형탁 "♥사야, 子 하루 공개 전 걱정 많아...일본서도 알아봐" ('…

조윤선 기자
기사입력 2025-09-10 13:42
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”
이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”
이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')
가수 양혜승 "미코 출신 맞았네"…감량 성공 '깜짝'→신곡 '엄마의 잔소리' 발매
'기러기 아빠' 권상우, 딸과 영상통화하다 서운 "영어로 하지 말라고"
[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약
[멕시코전 리뷰]'비겼지만 잘싸웠다!' 손흥민→오현규 연속골 홍명보호, 후반 추가시간 실점하며 통한의 2-2 무승부…9월 A매치 1승 1무 마무리
"월드컵 우승하겠다" 일본 감독 "죄송합니다, 죄송합니다" 사과...멕시코-미국전 1무 1패 0득점 대실망
'美원정 도장깨기' 무득점 무승 '초상집' 日-1승1무 가능성 보여준 홍명보호, 극명한 희비
[멕시코전]'슈투트가르트 봤나' 오현규, 환상 역전골→연골 세리머니...한국 2-1 역전(후반 30분)