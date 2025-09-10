스포츠조선

심형탁 "♥사야, 子 하루 공개 전 걱정 많아...일본서도 알아봐" ('라스')

기사입력 2025-09-10 13:42


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 심형탁이 아들 하루와 가족 예능에 출연하기 전 아내 사야가 걱정이 많았다고 털어놨다.

10일 MBC '라디오스타'는 '심형탁 아들 하루, 하루 만에 톱스타 등극?' 선공개 영상을 올렸다.

영상에서 심형탁은 아빠가 된 후 제2의 전성기를 누리고 있다고 밝혔다. 그는 "'슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연했는데 3개월 중 최고 시청률을 달성했다. 순간 시청률도 5% 이상이 나왔다"고 설명했다.

그러면서 "사실 아이 공개할 때 아내가 걱정을 많이 했다. 일본 연예인들은 가족 공개를 잘 안 한다. 근데 한국 예능은 전부 가족 공개 아니면 생활을 보여주는 거니까 아내는 본인이 (방송에) 나오는 것도 처음에는 이해 못 했다"고 전했다.


이어 "'슈퍼맨이 돌아왔다' 첫 방송할 때 아내와 일본 처가에 있었다. 근데 일본에서 며칠 지나니까 일본 사람들이 하루를 알아봤다. 처가 쪽에 와서 사진 찍고 가기도 했다"며 "집으로 오는 한국행 비행기에서도 사람들이 나는 안 보고 하루만 봤다"며 아들 하루의 인기를 자랑했다.

이날 하루의 영상이 공개되자 MC들은 "너무 귀엽다", "너무 행복할 것 같다", "진짜 만화책에 나오는 캐릭터처럼 생겼다"며 감탄했다. 이에 심형탁은 "일단 아내가 만화 캐릭터처럼 생겼다"며 "배우로 데뷔한 지 25년 차인데 인스타에 내 사진만 올리면 '좋아요'가 안 나오는데 아이 사진은 '좋아요'가 4~5만이 나온다"고 밝혔다.

