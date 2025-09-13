텃세 선언 빽가, 신지 앞에선 다소곳..“요즘 이상해” 폭로 나와

|
[스포츠조선 박아람 기자] tvN '놀라운 토요일'에 혼성그룹의 전설, 코요태 김종민, 신지, 빽가가 출격한다.
무려 '놀토' 7번째 방문인 빽가는 '놀토' 선배로서 김종민과 신지에게 텃세를 부리겠다고 밝힌 것도 잠시, 군기반장 신지 옆에서 이내 다소곳한 면모를 보여줘 웃음을 더한다. 신지는 "빽가가 '놀토' 출연 이후 좀 이상해졌다"고 폭로하는가 하면, MC 붐 기강잡기에 나서는 등 남다른 존재감을 드러낸다.
한껏 달아오른 분위기 속 애피타이저가 걸린 팀전 게임 '노래 이어 부르기'가 시작된다. 충격적 난이도의 노래 등장에 '코요태' 팀과 '놀요태' 팀은 승부욕에 불타오르고, 괴성은 물론 방해 작전도 불사한 채 고군분투한다. 심지어 같은 팀 내에서 엑스맨으로 의심 받는 멤버까지 등장, 스튜디오는 순식간에 아비규환으로 치닫기도.
이 밖에 달콤한 디저트를 얻기 위해 멤버 모두가 사활을 내건 '대사 네모 퀴즈 - 드라마 & 영화 편'에서는 유쾌한 추리와 오답이 난무하는 상황으로 재미를 배가시킨다. 여기에 '키어로' 키의 1위 앵콜 무대는 강렬한 퍼포먼스로 꽉 채워졌다고 해 기대감을 더한다.
tvN 주말 버라이어티 '놀라운 토요일'은 매주 토요일 저녁 7시 40분에 방송한다.
