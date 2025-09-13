텃세 선언 빽가, 신지 앞에선 다소곳..“요즘 이상해” 폭로 나와

스포츠조선

[스포츠조선 박아람 기자] tvN '놀라운 토요일'에 혼성그룹의 전설, 코요태 김종민, 신지, 빽가가 출격한다.

오늘(13일, 토) 저녁 7시 40분 방송하는 '놀라운 토요일'(이하 '놀토')에서는 데뷔 27주년을 맞이한 코요태를 위해 특별한 이벤트가 펼쳐진다. 지난주에 이어 이날도 애피타이저, 메인 요리, 디저트에 이르는 풀 코스로 다채로운 게임이 진행될 예정인 것.

본격적인 게임에 앞서 코요태 멤버들은 확실한 예능감으로 스튜디오를 뒤흔든다. 먼저 김종민은 '놀토'와 '1박 2일'에서의 문세윤이 완전 다른 사람 같다면서, 폭군 같은 모습의 '1박 2일'과 달리 '놀토' 내에서의 낮은 서열을 언급해 폭소를 안긴다.

무려 '놀토' 7번째 방문인 빽가는 '놀토' 선배로서 김종민과 신지에게 텃세를 부리겠다고 밝힌 것도 잠시, 군기반장 신지 옆에서 이내 다소곳한 면모를 보여줘 웃음을 더한다. 신지는 "빽가가 '놀토' 출연 이후 좀 이상해졌다"고 폭로하는가 하면, MC 붐 기강잡기에 나서는 등 남다른 존재감을 드러낸다.

한껏 달아오른 분위기 속 애피타이저가 걸린 팀전 게임 '노래 이어 부르기'가 시작된다. 충격적 난이도의 노래 등장에 '코요태' 팀과 '놀요태' 팀은 승부욕에 불타오르고, 괴성은 물론 방해 작전도 불사한 채 고군분투한다. 심지어 같은 팀 내에서 엑스맨으로 의심 받는 멤버까지 등장, 스튜디오는 순식간에 아비규환으로 치닫기도.

메인 요리가 걸린 받아쓰기에서는 1990년대 강자들을 환호케 할 문제가 출제된다. 특히 수 차례 꼴찌 원샷을 받으며 설움(?)을 당했던 빽가는 이날만큼은 셰프 등극을 예고해 눈길을 끈다. "저 때문에 음식 다 드실 수 있을 것"이라고 호언장담하며 영웅 대서사시를 써 내려간 빽가와 더불어 뚝심 있게 의견을 밀어붙인 김종민과 신지의 활약에도 이목이 쏠린다.

이 밖에 달콤한 디저트를 얻기 위해 멤버 모두가 사활을 내건 '대사 네모 퀴즈 - 드라마 & 영화 편'에서는 유쾌한 추리와 오답이 난무하는 상황으로 재미를 배가시킨다. 여기에 '키어로' 키의 1위 앵콜 무대는 강렬한 퍼포먼스로 꽉 채워졌다고 해 기대감을 더한다.

tvN 주말 버라이어티 '놀라운 토요일'은 매주 토요일 저녁 7시 40분에 방송한다.

