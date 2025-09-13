'넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지'(NYPC), 본선 대회 진출자 발표

|
넥슨이 NYPC 10주년 기념 대학생 리그 'NYPC 코드배틀'의 파이널 라운드와 제10회 '넥슨 청소년 프로그래밍 챌린지(이하 NYPC 2025)'의 본선 대회 진출자를 발표했다.
'NYPC 코드배틀'은 대회 참가신청 및 온라인 라운드 기간 동안 대회 문제를 미니게임으로 체험할 수 있는 대학별 랭킹 이벤트 'NYPC 코드배틀: 캠퍼스리그'를 운영했다. 총 250개 대학에서 참여한 이번 이벤트의 랭킹 TOP3 대학(서울대학교, 한국기술교육대학교, KAIST)에는 9월 중 '핑크빈' IP 간식차 리워드가 제공될 예정이다.
총 3000여 명이 참여한 'NYPC 2025'의 온라인 예선은 지난 8월 1라운드와 2라운드 두 차례에 걸쳐 진행됐다. 전체 참가 신청자의 과반인 약 1800여 명이 1라운드를 통과해 2라운드에 진출했으며, 이중 상위 득점자 80명(12~14세 부문 20명, 15~19세 부문 60명)이 본선 대회 진출자로 확정됐다.
이번 온라인 예선에서는 NYPC 10주년을 기념하는 문제 및 '메이플스토리', '마비노기 모바일', '데이브 더 다이버', '카트라이더 러쉬플러스' 등 넥슨 게임 IP를 활용한 문제와 넥슨 임직원들의 아이디어 공모전을 통해 각색한 문제 등이 다양하게 출제됐다.
1~2라운드에 출제된 전체 문제는 무료 코딩 학습 플랫폼 'BIKO'에 공개돼 누구든 자유롭게 풀어볼 수 있으며, 참가자들은 NYPC 공식 홈페이지 내 '마이페이지'에서 2022년부터 올해까지의 대회 참가 기록과 성적 변화 추이를 확인할 수 있다.
한편 넥슨은 NYPC 10주년을 기념해 지난달 29일부터 한 달간 굿즈샵 'NYPC STORE'를 운영하고 있다. 이번 굿즈샵은 지난 10년간 NYPC 대회가 쌓아온 발자취를 조명하고 기념품 구매를 통해 참가자 경험 확장을 지원하고자 마련됐다. 판매 수익금은 전액 기부되며 NYPC 관련 사연과 추억을 수집해 굿즈 풀 세트를 증정하는 등 다양한 이벤트도 진행된다.
