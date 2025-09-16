김은숙 작가 "그 무섭다는 '다 아는 맛' 로코"..'다지니' 캐릭터 파…

스포츠조선

김은숙 작가 "그 무섭다는 '다 아는 맛' 로코"..'다지니' 캐릭터 파티 향한 자신감

기사입력 2025-09-16 09:32


[스포츠조선 문지연 기자] 김우빈부터 수지까지, '다 이루어질지니'의 캐릭터 맛집이 예상된다.

10월 3일 추석을 앞두고 공개되는 넷플릭스 오리지널 시리즈 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈)가 감정 결여 인간 가영(수지)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다. 세상 물정 모르는 지니와 감정을 모르는 가영의 아슬아슬한 소원 내기가 기상천외한 스토리를 기대케 한다.

무엇보다 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영까지 시청자들을 설레게 하는 '소원 성취' 라인업에 이목이 집중되고 있다. 이날 공개된 캐릭터 스틸에는 '다 이루어질지니'에 완벽하게 녹아든 배우들의 모습이 담겨 더욱더 기대를 높인다. 먼저 가영 앞에 나타난 사탄 지니는 멀끔하게 차려입은 모습으로 설렘 지수를 높인다. 그러나 이내 또다시 허당 매력을 발산하는 지니. 양탄자와 양푼을 든 채 비장하게 서 있는 모습이 폭소를 유발한다. 그의 새 주인인 사이코패스 가영은 아름답고도 살벌한 반전 매력을 발산한다. 자동차 정비소 사장인 그의 '본업 천재 모먼트'도 눈길을 끈다.

그런가 하면 청풍마을에 나타난 미스터리 여인 미주(안은진)도 흥미를 자극한다. 서울 청담동에서 시골 반년살기를 하러 내려왔다는 미주가 청풍마을에서 어떤 에피소드를 풀어낼지 궁금해진다. 여기에 수려한 외모의 수상한 건물주 수현(노상현)의 모습도 포착됐다. 날카로운 눈매와 흐트러짐 없는 모습이 예사롭지 않은 그의 진짜 정체는 다름 아닌 죽음의 천사. 지니와 함께 억겁의 생을 살아온 그이기에, 아주 오래전부터 이어진 사탄 지니와 천사의 관계도 호기심을 높인다.

한편, 세이드(고규필)는 존재만으로 웃음을 선사한다. 깜찍한 멜빵바지로 시선을 강탈하는 그는 청풍마을의 만능 일꾼이다. 그러나 생쥐들에게서 정보를 얻어내는 그의 모습은 영락없는 사탄의 신수. 본체가 재규어인 만큼 동물들과 동시통역이 가능한 세이드가 어떤 활약을 펼칠지 궁금증을 끌어올린다. 여기에 청풍마을의 치과 의사이자 가영의 유일한 친구인 민지(이주영) 캐릭터도 흥미롭다. 감정 없는 가영과 민지가 끈끈한 우정을 유지하는 비결은 무엇일지, 두 사람의 이야기 역시 기대를 자극한다.

이처럼 신선한 캐릭터들로 무장한 '다 이루어질지니'는 현실적인 스토리에 판타지를 더해 유쾌하고 설레는 에피소드를 풀어나갈 예정. 김은숙 작가는 '다 이루어질지니'를 "올 추석에 온 가족이 함께 볼 수 있는 쉽고, 재밌고, 스트레스 제로이자 고구마 제로의, 그 무섭다는 아는 맛 판타지 로맨틱 코미디"라고 설명하며, "제발 소원 좀 빌라는 사탄 지니와 소원 같은 건 안 키우는 사이코패스 가영이의 한 치의 양보도 없는 창과 방패 같은 결투 혹은 혈투 혹은 난투극이 관전 포인트"라고 전했다. 이어 "지니의 형제인 '수현'과 '묘령의 여인(미주)'과 가영의 친구인 치과의사 '민지'는 아무 정보 없이 보시길 권해드린다. 극을 보시면서 뿌려놓은 정보들을 하나둘 얻어가는 재미가 있으실 거고 이들의 관계가 어떻게 전개될지 예측하는 재미가 있으실 것"이라고 전했다.

매혹적인 판타지 로맨틱 코미디 '다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

