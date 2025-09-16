스포츠조선

'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-09-16 09:51


'5개월 딸맘' 손담비, 클럽 목격 제보에 "결혼 후 삶 봉인 당해" (…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]오늘(16일) 방송되는 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 이지혜 X 손담비 X 김똘똘이 등장해 '돌싱포맨'과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사할 예정이다.

이날 이지혜는 이상민이 오열하는 모습을 목격했다고 제보해 모두의 이목을 끌었다. 이지혜는 과거 이상민이 힘들었던 시절, 교회 무대 위에서 오열하며 회개하는 모습을 봤다며 "나도 샵 해체 후 힘들어서 갔던 건데, 이상민이 어찌나 처절하던지 내가 힘든 건 힘든 것도 아니라는 생각이 들어 마음이 편안해졌다"며 덕분에 큰 깨달음을 얻었다고 말해 시작부터 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어, 마흔셋에 출산 후 5개월 만에 출연한 손담비는 힘겨웠던 출산 스토리와 함께 딸 사진을 공개했다. 초음파를 할 때 의사가 "담비 씨 얼굴이 없네요"라고 말해 걱정했었다고 하자, 이지혜는 "아니다, 다행히 예쁘게 풀렸다, 복 받은 줄 알아라, 우리 딸들은 아빠 닮았다고 하면 운다"며 진심으로 부러워하는 모습을 보여 모두를 폭소케 했다.

이후, '제2의 홍석천'이라고 불리는 '예능 강자' 김똘똘이 자신이 이태원 클럽을 평정했다고 자신했다. 이어 김똘똘은 "손담비를 클럽에서 본 적 있다, 무대가 아닌 '이곳' 위에서 춤추고 있더라"며 강렬했던 기억을 떠올려 모두를 폭소케 했다. 이를 들은 손담비는 아련한 얼굴로 "맞다, 클럽을 그렇게 좋아했는데 결혼하고 삶이 봉인됐다"며 진심으로 슬퍼해 큰 웃음을 자아냈다.

한편, 김똘똘이 이태원 클럽을 평정할 수 있었던 비법이 다름 아닌 '손담비'였다며 손담비 노래에 맞춰 춤추며 끼를 발산해 분위기를 후끈 달아오르게 했다. 이에 질세라 '원조 퀸' 손담비도 즉석에서 '미쳤어' 노래에 '의자 춤'을 선보여 여전한 '퀸 클래스'를 증명해내 현장을 뒤집어 놓았다.

이지혜 X 손담비 X 김똘똘과 '돌싱포맨'의 특급 케미는 오늘 밤 10시 40분에 SBS에서 방송되는 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

2.

에일리, 아찔했던 '비행기 사고' 고백…♥최시훈 "아내 잃는 줄"

3.

손연재, '금융맨♥' 남편과 소비 두고 가정불화..."그냥 주문해버려"

4.

KCM, 12년간 ♥아내·두 딸 숨긴 이유=빚 "가족 채무 되는게 무서웠다" ('조선의 사랑꾼')[SC리뷰]

5.

윤정수♥원자현, 11월 결혼 전 '대위기'…"잔소리 많이 하니까 신물나" 정색

연예 많이본뉴스
1.

이영애, 北 김정일 '열혈팬' 소문에.."어떻게 이런일 있나 싶었다"(손석희의 질문들3)

2.

에일리, 아찔했던 '비행기 사고' 고백…♥최시훈 "아내 잃는 줄"

3.

손연재, '금융맨♥' 남편과 소비 두고 가정불화..."그냥 주문해버려"

4.

KCM, 12년간 ♥아내·두 딸 숨긴 이유=빚 "가족 채무 되는게 무서웠다" ('조선의 사랑꾼')[SC리뷰]

5.

윤정수♥원자현, 11월 결혼 전 '대위기'…"잔소리 많이 하니까 신물나" 정색

스포츠 많이본뉴스
1.

[오피셜] '한국 최초 혼혈' 카스트로프 초대형 변수 발생... '강등권 추락' 감독 3경기 만에 전격 경질→입지 달라질까

2.

英 매체 대서특필! 손흥민 반의반도 못하고 '방출 임박'→최악의 공격력+승부차기 실축…"임대 이야기 나온다"

3.

"진심으로 사과드린다" 사상 초유의 사태에 결국 고개 숙였다…재발 방지 약속하나

4.

'케인 질투하겠다' 손흥민 찰칵 세리머니 따라한 부앙가, 꼭 안아준 SON…LA 손부듀오 케미 미쳤다

5.

LG 3G 차 추격! 자력 우승 기회는 있다…한화, '고춧가루' 간신히 피했다 키움 7-6 진땀 제압 [대전 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.