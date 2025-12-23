'나혼산' 명절 음식도 박나래 매니저가 했다 "'나래바' 오는 연예인에 …

[스포츠조선 이우주 기자] '연예뒤통령' 이진호가 박나래의 매니저 갑질에 대해 이야기했다.
22일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서는 '충격 단독! 박나래 50억 근저당 설정 왜? 매니저 폭로..목숨 살린 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이진호는 박나래의 전 매니저가 어떤 갑질을 당했는지를 알아봤다며 "매니저는 나래바가 열리면 무척이나 바빴다더라. 수산시장도 가야 하고 배우들이나 연예인들에 따라서 조명도 많이 바꿨다더라. 연예인들 특성에 따라 조명으 바꿔주는 일도 매니저가 했다. 더욱이 박나래가 그날 정하는 음식들, 품목들에 따라 과천에 가거나 강원도까지 픽업을 간 적이 있었다더라"라고 밝혔다.
특히 매니저들은 나래바가 열리면 집안에서 대기를 했다며 "술을 많이 마시면 술이 떨어지니까 매니저가 1층이나 2층에서 대기하다가 술을 따서 직접 줬다더라. 특히 와인의 경우네는 칠링까지 해서 줬다. 특히 와인은 종류에 따라 쓰는 잔이 달랐다더라. 와인이 달라질 때마다 잔들도 다 따로 줘야 했다. 그 일도 전부 매니저들의 몫이었다. 설거지 역시 매니저들의 몫"이라고 밝혔다. '나래바'에 온 연예인들이 집에 갈 때 택시를 잡아주고 보내주는 것은 물론 분리수거, 쓰레기 정리까지 해야 매니저의 업무는 마무리가 됐다고.
'나혼산' 박나래 편에서 만들었던 음식들도 매니저의 몫이었다고. 이진호는 "'나혼산'에서 코쿤에게 도시락을 만들어줬을때가 있었다. 방송에서는 코쿤에게 도시락을 주는 내용은 나왔지만 만드는 장면은 안 나왔다. 매니저들은 코쿤 도시락도 본인들이 했다더라. 명절에 전부치는 장면도 나왔는데 1박 2일로 매니저들이 옆에서 했다더라. 전날부터 전을 부쳤다더라"라며 "김장할 때도 매니저들은 뒤에서 찹쌀 풀을 갈고 있었다더라. 무, 마늘, 고추가루 등의 재료들도 매니저들이 구매해왔다"고 밝혔다.
물론 박나래가 갑질만 한 것은 아니었다. 박나래는 매니저들에게 성과급을 지급하고 명절 때 돈도 따로 챙겨줬다고. 심지어 샤넬 백과 시계도 선물로 줬다. 매니저들 역시 이 부분은 인정했지만 매니저들 역시 박나래에게 샤넬 구두 선물과 고가의 샴페인, 와인잔 등으로 화답하는 등 최선을 다했다는 입장이다.