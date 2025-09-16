스포츠조선

김종국, 결혼 이어 기쁜 소식...겹경사 꽃길 "잊지 못할 선물 될 것" [공식]

기사입력 2025-09-16 14:55


김종국, 결혼 이어 기쁜 소식...겹경사 꽃길 "잊지 못할 선물 될 것"…

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 김종국의 데뷔 30주년 기념 콘서트가 전석 매진을 기록하며 변함없는 인기를 입증했다.

김종국은 오는 10월 18일과 19일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 'The Originals'를 개최한다.

지난 15일 예매 오픈과 동시에 빠른 속도로 전회차 전석이 매진되었으며, 김종국이 데뷔 30년 동안 이어온 대중적 인기를 다시 한 번 입증했다.

이번 공연은 김종국의 음악 여정을 총망라하는 무대로, 터보 시절의 히트곡부터 솔로 대표곡까지 다채로운 세트리스트를 선보일 예정이다.

또한 오랜 시간 변함없이 응원해준 팬들에게 감사의 마음을 전하기 위한 특별한 무대 연출과 게스트 무대도 준비돼 기대를 높이고 있다.


김종국, 결혼 이어 기쁜 소식...겹경사 꽃길 "잊지 못할 선물 될 것"…
김종국은 "30년이라는 긴 시간 동안 함께해 준 팬들 덕분에 지금의 제가 있다. 이번 공연은 저와 팬들이 함께 만들어가는 축제 같은 무대가 될 것"이라고 소감을 밝혔다.

공연 기획사는 "세대를 아우르는 김종국의 음악과 진솔한 무대는 팬들에게 잊지 못할 선물이 될 것"이라며, "빠른 매진으로 티켓을 구하지 못한 팬들을 위해 추가 지역 공연도 검토 중"이라고 전해 아쉬움을 달랬다.

김종국은 1995년 그룹 터보로 데뷔해 '검은 고양이 네로', 'Love Is…' 등 히트곡을 발표했다. 이후 솔로 가수로 전향해 '한 남자', '사랑스러워', '제자리걸음' 등 수많은 곡을 히트시키며 발라드와 댄스를 아우르는 국민가수로 자리매김했다. 예능 프로그램에서도 꾸준히 활약하며 전 세대에 걸친 친근한 매력으로 대중과의 활발한 소통을 이어가고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

연예 많이본뉴스
1.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

2.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

3.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

4.

이장우, 카레집 결국 폐업..."처음엔 잘됐지만 맛 변해 인정"

5.

[SC현장]"코인은 소재일 뿐"…'달까지 가자', 흙수저들의 하이퍼리얼리즘 생존기(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

3.

'명예의 전당' 故유상철 대신 트로피 받은 아들 "아버지 사랑해주신 분들과 나누는 상"[명예의 전당]

4.

컵대회 여자부, 외인 못 본다 왜? 베트남팀도 참가 불발

5.

케인이 누구죠? 손흥민 '환상 호흡' 새로운 파트너 MLS서 찾았다…LAFC 우승 핵심 듀오 주목→"SON 커리어 두번째 트로피 조준"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.