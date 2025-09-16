아이덴티티게임즈, 추억의 IP '드래곤네스트'로 개발한 MORPG '드래…

|
아이덴티티게임즈는 자사의 대표 IP를 기반으로 개발한 온라인 MORPG '드래곤네스트 클래식(Dragon Nest Classic)'의 비공개 베타 테스트(CBT) 참가자 모집을 시작했다고 16일 밝혔다.
'드래곤네스트 클래식'은 2010년 국내 최초로 온라인에서 콘솔식 액션을 구현한 논타겟팅 액션 MORPG '드래곤네스트'를 초기 감성으로 되살린 작품이다. 정밀한 컨트롤을 요구하는 전투 시스템과 다양한 액션 스킬 조합이 특징이며, 워리어·아처·소서리스·클레릭 등 기본 클래스와 1차 전직 시스템을 제공한다. 향후 업데이트를 통해 추가 클래스와 전직이 순차적으로 공개될 예정이다.
이번 CBT에서 가장 주목받는 콘텐츠는 '드래곤네스트'의 상징적 시스템인 '네스트' 레이드다. 최대 8인이 협력해 거대한 드래곤과 초월적 보스에 도전하는 이 콘텐츠는 단순한 화력 경쟁을 넘어 보스 패턴 숙지와 역할 분담, 정확한 회피 타이밍이 승패를 가르는 전략적 플레이를 요구한다. CBT에서는 최대 4인이 협력하는 '켈베로스 네스트'를 최초 공개하며, 각 던전 역시 스테이지별로 고유한 기믹과 몬스터 패턴, 트랩과 퍼즐이 결합되어 솔로 플레이와 파티 플레이 모두에서 전략적 재미를 제공한다.
CBT 참여자에게는 테스트 기간 동안 각종 코스튬과 강화 재료가 제공되며, 정식 서버 오픈 이후에는 오리진 버전에는 없었던 클래식 전용 이미지 칭호 '최초의 수호자'가 지급된다. 또 한정 탈 것 '불의 전령 조타'도 함께 제공돼, 선발된 이용자는 정식 서비스 초반부터 보다 속도감 있는 플레이를 즐길 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com