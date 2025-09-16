이지혜, 충격의 수영복 기자회견 "가슴 수술 오해 풀려고..자연 증명" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 방송인 이지혜가 과거 수영복 기자회견을 열었던 사연을 밝혔다.
이에 이지혜는 "그때 내가 상체 쪽 발육이 상당했다. 그래서 사람들 사이에 가슴 수술했다는 오해가 생겼다. 나는 다른 곳은 했어도 가슴은 안 했다. 얼굴은 했지만 몸은 자연"이라며 "소속사에서 노이즈 마케팅처럼 자연이라고 오픈하기 위해 기자회견을 열었다"고 밝혔다.
이와 함께 2006년 수영복 기자회견 당시 영상이 공개됐다. 수많은 기자 앞에 비키니 차림으로 선 이지혜는 두 팔을 들어 올리는 당당한 포즈를 취했다.
그러자 손담비는 "그 교회에서 왜 이렇게 많이 울었지"라며 자신도 울었다고 고백했고, 김준호도 "나도 은이 누나가 데리고 가서 운 적이 있다"고 털어놨다.
이지혜는 "연예인들 회개 장소"라며 "상민 오빠는 교회 무대에서 울었다. 상민 오빠가 오열하는 모습 보니까 내가 힘든 건 힘든 게 아니구나 싶었다. '저 사람을 도와야겠다. 많이 힘들구나'라고 생각했다. 오빠가 너무 오열해서 안쓰러웠다"고 밝혔다.