스포츠조선

'이규혁♥' 손담비, 팩소주 흡입하며 거리 활보 "제정신으로 있기 힘들어" ('돌싱포맨')

기사입력 2025-09-17 16:38


'이규혁♥' 손담비, 팩소주 흡입하며 거리 활보 "제정신으로 있기 힘들어…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 겸 배우 손담비가 연습생 시절, 고된 춤 연습 때문에 길거리에서 팩소주를 마셨다고 밝혔다.

16일 방송된 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 손담비, 이지혜, 김똘똘이 출연했다.

손담비는 과거 '미쳤어', '토요일 밤에', '퀸' 등을 히트시키며 댄스퀸 자리에 올랐던 바. 하지만 연습생 시절 댄스 실력은 만년 꼴찌였다고 전했다. 손담비는 "가희 언니가 제 춤 선생님이었는데 진짜 많이 혼났다. 그래서 연습 벌레가 됐고 연습생 기간 4년 내내 연습실 불을 끄고 마지막으로 나갔다. 악바리였다"라고 떠올렸다.


'이규혁♥' 손담비, 팩소주 흡입하며 거리 활보 "제정신으로 있기 힘들어…
이어 "고생해서 그런지 집에 갈 때 길거리에서 팩소주를 마셨다. 제정신으로 있을 수 없었다. 매일 욕을 먹었고 대표님은 날 죽일 듯이 혼냈다. 그래서 울면서 팩소주 마시며 다리를 건넜다"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

한편 손담비는 2007년 데뷔했으며 배우로도 활동, KBS2 '동백꽃 필 무렵' 등에 출연했다. 2022년 전 스피드 스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼, 시험관 시술을 통해 지난 4월 득녀했다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

2.

MC몽, '낄 때 껴라' 이다인 저격 2주만 근황 “3년 만에 7곡 완성”

3.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

4.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

5.

'변호사' 7기 영숙, 사기 결혼 당했다 "스페인 남편, 日 아내 두고 초혼인 척 접근" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

2.

MC몽, '낄 때 껴라' 이다인 저격 2주만 근황 “3년 만에 7곡 완성”

3.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

4.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

5.

'변호사' 7기 영숙, 사기 결혼 당했다 "스페인 남편, 日 아내 두고 초혼인 척 접근" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

또 한 번 파격! 두산 2년 연속 야수 뽑았다…마산용마고 김주오 지명 [2026 신인드래프트]

2.

드디어 투수 나왔다…'4순위' 롯데, 동산고 신동건 지명 "1군에 보탬되겠다" [2026 신인드래프트]

3.

실시간 대구, 강풍+폭우! 라팍 대형 방수포 여렵게 전개 → 롯데-삼성전 예비일은 24일

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'英 BBC 인정' 다시 손흥민 데려와라...'SON 빈자리' 채우지 못한 토트넘 'NEW 슈퍼스타', "공격 형편없고 패스 엉성"→"호흡 발전시켜야"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.