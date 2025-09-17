드림에이지의 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일', 17일 …

|
드림에이지는 대형 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 사전등록을 시작했다고 17일 밝혔다.
우선 공식 사전등록 페이지에 휴대폰 번호를 입력하고 사전등록에 참여한 이용자에게는 11만 9000원 상당의 '론칭 기념! 라가르의 봉인함 패키지'와 함께 '계승자의 특권 3일 체험권', 사전등록 특별 코스튬 '엘세티아 전승 의상'을 지급한다. 앱 마켓을 통해 사전등록 시에도 11만 9000원 상당의 '론칭 기념! 아트라하시스의 유산함 패키지'를 받을 수 있으며, '나루루 특별 지원 꾸러미'가 추가 제공된다.
이번 '아키텍트'의 사전등록 보상 혜택은 지난 16일 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '네고의 신'에서 최종 결정됐다. 정이랑 배우와 '아키텍트' 개발진은 사전등록 혜택을 두고 치열한 협상을 펼친 끝에 역대급 사전등록 보상을 확정했다.
드림에이지는 '아키텍트'의 사전등록을 기념해 다양한 이벤트를 실시한다. 사전등록에 참여만 해도 게이밍 데스크탑 세트, 시디즈 게이밍 의자 등의 경품 응모 기회를 얻을 수 있는 '슈퍼 럭키 드로우' 이벤트와 에어팟 맥스, 갤럭시탭 S10 울트라 256GB 등 매주 다른 경품을 제공하는 '위클리 럭키 드로우' 이벤트를 진행한다.
한편 드림에이지는 17일 오후 8시 '아키텍트' 온라인 쇼케이스 'ARCHIFACT(아키팩트)'를 개최한다. 차세대 대작 MMORPG로서 아키텍트의 실제 게임 플레이 영상과 함께, 핵심 요소, 차별점 등을 상세히 소개하고, 이용자들이 궁금해하는 Q&A 세션과 향후 서비스 운영 방향에 대해 설명할 계획이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com