드림에이지의 신작 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일', 17일 사전등록 개시

기사입력 2025-09-17 16:48


드림에이지는 대형 MMORPG '아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)'의 사전등록을 시작했다고 17일 밝혔다.

공식 사전등록 페이지와 구글플레이, 애플 앱스토어를 통해 진행되며, 모두 참여시 총 23만 8000원 상당의 패키지 상품과 함께 추가 보상을 받을 수 있다.

우선 공식 사전등록 페이지에 휴대폰 번호를 입력하고 사전등록에 참여한 이용자에게는 11만 9000원 상당의 '론칭 기념! 라가르의 봉인함 패키지'와 함께 '계승자의 특권 3일 체험권', 사전등록 특별 코스튬 '엘세티아 전승 의상'을 지급한다. 앱 마켓을 통해 사전등록 시에도 11만 9000원 상당의 '론칭 기념! 아트라하시스의 유산함 패키지'를 받을 수 있으며, '나루루 특별 지원 꾸러미'가 추가 제공된다.

이번 '아키텍트'의 사전등록 보상 혜택은 지난 16일 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 '네고의 신'에서 최종 결정됐다. 정이랑 배우와 '아키텍트' 개발진은 사전등록 혜택을 두고 치열한 협상을 펼친 끝에 역대급 사전등록 보상을 확정했다.

드림에이지는 '아키텍트'의 사전등록을 기념해 다양한 이벤트를 실시한다. 사전등록에 참여만 해도 게이밍 데스크탑 세트, 시디즈 게이밍 의자 등의 경품 응모 기회를 얻을 수 있는 '슈퍼 럭키 드로우' 이벤트와 에어팟 맥스, 갤럭시탭 S10 울트라 256GB 등 매주 다른 경품을 제공하는 '위클리 럭키 드로우' 이벤트를 진행한다.

'스텝업' 이벤트도 열린다. 정해진 미션을 완료한 이용자에게 '골드', '무기 강화석', '방어구 강화석' 등 다양한 인게임 아이템을 제공하고, 3가지 미션을 모두 완료한 경우 비행에 필요한 특별 아이템 '계승의 날개'를 추가 지급한다. 또 라다와 베레타, 아지드가 각자 공약을 걸고 경쟁하는 'NPC 투표' 이벤트에 참여하면 최다 득표 NPC가 내세운 공약 보상을 획득할 수 있다.

한편 드림에이지는 17일 오후 8시 '아키텍트' 온라인 쇼케이스 'ARCHIFACT(아키팩트)'를 개최한다. 차세대 대작 MMORPG로서 아키텍트의 실제 게임 플레이 영상과 함께, 핵심 요소, 차별점 등을 상세히 소개하고, 이용자들이 궁금해하는 Q&A 세션과 향후 서비스 운영 방향에 대해 설명할 계획이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

