살 빠진 조현아, 위고비 이긴 식탐 "하루 6끼씩 먹어...위고비 뚫렸다" ('풍자테레비')

기사입력 2025-09-17 19:01


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 그룹 어반자카파 조현아가 위고비를 이긴 식탐으로 웃음을 안겼다.

17일 풍자는 "위고비를 이긴 조현아"라면서 영상을 공개했다.

영상 속에는 조현아가 풍자의 유튜브 채널에 출연해 풍자와 식사를 하며 낮술을 즐기는 모습이 담겼다.

그때 조현아는 "나는 위고비 때문에 밥이 안 들어간다. 3개월 됐다"고 했다. 이에 풍자는 "무슨 소리냐. 3개월 전부터 쪄 있었다"고 하자, 조현아는 "그러니까 이상하더라. 위고비를 하는데도 계속 배고프더라. 하루에 6끼씩 먹었다"고 해 웃음을 자아냈다. 얼마 전 풍자와 만났다는 조현아는 "그때 엽기 닭도리 다 먹었다. 그 양 많은 걸"이라고 덧붙였다.

풍자는 "살 엄청 쪘는데 지금은 또 빠졌다"고 하자, 조현아는 "3개월 차 됐는데 배고프고 그런 게 조금 없어지긴 했다"고 밝혔다.


그때 풍자는 "네가 굳이 그렇게 먹고 싶지 않은 건 항상 '나 위고비 하니까'라고 한다. 근데 자극적이고 먹고 싶은 거는 다 먹더라. 그날도 '김밥 먹을거냐'고 했더니 '위고비 때문에 못 먹는다'고 하더라. 근데 엽기 닭도리를 시켰는데 하나를 다 먹었다. 라면도 먹었다"고 폭로해 웃음을 안겼다.

조현아는 "엽기 닭도리를 시켰는데 소세지 21개가 추가 돼있더라. 원래 엽기 닭도리는 소세지를 21개 추가 해야 된다고 하더라"면서 "'뭐냐'면서 먹었는데, 너무 맛있더라. 모잘랐다. 맛있더라. 왜 추가했는지 알겠더라"며 웃었다.

이후 스파게티를 맛 본 조현아는 "너무 맛있다. 위고비 뚫렸다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

