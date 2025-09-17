스포츠조선

박나래, 윤남노 '나혼산' 꽂아주나 "섭외 거절 후회...수그리고 들어갈 것" ('나래식')

기사입력 2025-09-17 20:58


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 윤남노 셰프가 '나혼자산다' 섭외를 거절한 이유를 밝혔다.

17일 유튜브 채널 '나래식'에는 "윤남노 '감사한 기억 때문에 나오고 싶었어요'"라면서 영상이 게재됐다.

이날 박나래는 '요리하는 돌아이' 윤남노 셰프를 초대해 버터 소스를 곁들인 레디쉬 요리를 배웠다.

그때 박나래는 "듣기로는 MBC '나 혼자 산다' 섭외 받았다더라. 근데 왜 거절하셨냐"고 물었다. 이에 윤남노는 "집 공개하는 게 좀. 집에 뭐가 없다"며 거절 이유를 밝혔다.

그러자 박나래는 "그냥 없는 채로 하시면 되지 않냐"고 하자, 윤남노는 "그럼 방송이 안 되지 않냐"고 했다. 이를 들은 박나래는 "완전 방송쟁이다"면서 "하면 재미있을 것 같은데"라며 아쉬움을 드러냈다.


이에 윤남노는 "약간 후회하기도 한다"며 솔직하게 털어놨고, 제작진은 "언니가 꽂아줘라"고 했다. 이를 들은 박나래는 "좀 수그리고 들어갈 거냐. 조금만 수그리면 된다"며 장난을 쳤고, 윤남노는 "엎드릴 수 있다. 사족보행도 된다"고 해 웃음을 안겼다.

그때 박나래는 "이 친구가 방송에 대한 열의가 있다"면서 "'연프' 들어오면 할거냐"고 물었다. 이에 윤남노는 "그건 못한다. '커플 팰리스' 섭외 제안이 왔었다"며 "사실 그때 화가 좀 났다. '나 또 던지려고 하는구나'. 나를 화제성으로 하고, 커플 매치 안 되고"라며 이슈몰이로 불렀다고 생각했다고 털어놨다.

박나래는 "진정한 사랑을 찾을 수도 있지 않나"라면서 "물론 방송상으론 좋다. 나오면 좋은데"라고 했다. 이에 윤남노는 "전문용어로 '던지기'라고 하지 않냐"며 안 당한다며 웃어보였다.

anjee85@sportschosun.com

