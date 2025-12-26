현빈♥손예진, 만화같이 생긴 3살 子 "본 아기 중 가장 예뻐"

기사입력 2025-12-26 18:59


현빈♥손예진, 만화같이 생긴 3살 子 "본 아기 중 가장 예뻐"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 현빈이 아들바보 면모를 보였다.

26일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '디즈니 출신(?) 배우들끼리 크리스마스 기념 와글'이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아' 주연 배우 현빈, 박용우, 우도환, 서은수가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 나영석은 현빈에게 "아이가 지금 몇 살이냐"고 물었고, 현빈은 "세 살이다. 36개월. 말도 잘한다. 물론 어려운 단어는 모르지만, 본인 의견을 분명히 표현한다. '이거 싫어', '이거 좋아'라고 한다"며 "삐치기도 하고 좋아하기도 한다"고 답했다.

이에 나영석이 "아이가 뭘 좋아하냐"라고 물어봤고, 현빈은 "아이가 오토바이를 좋아했다. 밖에 나가면 배달해주시는 라이더 분들을 보면 인사도 한다. 막 '안녕하세요'라고 했다"고 이야기 했다.

이어 "그게 조금 지나가고 지금은 만화를 하루에 10분 정도 보여준다. '타요'를 보는데, 소방 불 끄는 헬기에 꽂혔다. 늘 요만한 장난감을 손에 들고 다닌다"라고 덧붙였다.

이를 들은 나영석은 "지금이 제일 귀여울 때겠다"고 감탄했고, 박용우는 "아기가 너무 예쁘게 생겼다. 사진으로 봤는데 만화에서 튀어나온 캐릭터 같다"고 말했다. 서은수 역시 "제가 본 아기 중에 제일 예쁘다"고 공감했다.


현빈♥손예진, 만화같이 생긴 3살 子 "본 아기 중 가장 예뻐"
나영석이 "잘생기고 이런 걸 떠나서 너무 귀여울 때지 않냐"고 하자, 현빈은 "너무 사랑스럽다. 지금도 일이 없으면 온전히 아기와 시간을 보내려고 한다"며 아빠 미소를 지었다.

박용우는 "촬영장에서도 아이 사랑이 엄청나다. 숙소 밑에 편의점 들려서 아이 장난감을 보고 있더라"라고 현빈의 아들 사랑을 전했다.


나영석은 "아들한테 점수 따려고 하는 거다"라고 하자, 현빈은 "맞다. 자리를 비우는 게 미안해서 그렇다. '아빠가 일하고 오면 나한테 소소한 뭐라도 생기는구나'라는 마음이 들었으면 좋겠다"면서 "최근에는 타요 에어도 사줬다"고 밝혔다.

한편, 현빈은 손예진과 2022년 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다.

현빈이 출연하는 디즈니플러스 오리지널 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 현빈(백기태)과 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 정우성(장건영)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주사이모 논란 박나래, 강남 아빠까지..“얼굴 멍? 합법으로 맞아” 과거 발언 주목

2.

'임창정♥' 서하얀, '60억 건물 경매 위기' 속...자식들 앞에서 결국 눈물

3.

이지애, 故김영대 애도 "어린 두 딸 안아주며 황망함에 눈물만"

4.

서예지, '사생활 논란' 딛고 무대 오른다…'사의 찬미'로 연극 도전

5.

한채아, 몸무게 집착..46kg에 '띠용'.."젊었을 때 나이만 믿고 관리 안 해"

연예 많이본뉴스
1.

주사이모 논란 박나래, 강남 아빠까지..“얼굴 멍? 합법으로 맞아” 과거 발언 주목

2.

'임창정♥' 서하얀, '60억 건물 경매 위기' 속...자식들 앞에서 결국 눈물

3.

이지애, 故김영대 애도 "어린 두 딸 안아주며 황망함에 눈물만"

4.

서예지, '사생활 논란' 딛고 무대 오른다…'사의 찬미'로 연극 도전

5.

한채아, 몸무게 집착..46kg에 '띠용'.."젊었을 때 나이만 믿고 관리 안 해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'3연속 대참사' 한국, 어차피 히든카드 없다…'오타니 승선' 日 공식 발표, 초호화 美까지 너무하네

2.

'클로제 떨고있니?' 월드컵 최다골 새역사는 '떼논당상'…경기수 증가로 메시-음바페 '어드밴티지' 전망 나와

3.

'형님, 잘 있어요' 엘링 홀란, 노르웨이 절친 잃게되나…맨시티 보브, 세메뇨 영입되면 홀란과 이별한다

4.

"김하성 계약=악몽의 전조" 美언론 섬뜩 저주 WHY → 근거 살펴보니 '끄덕끄덕'

5.

한화생명e스포츠, 1월 3일 고양시 킨텍스에서 시즌 개막 팬 페스트 개최

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.