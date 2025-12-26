현빈♥손예진, 만화같이 생긴 3살 子 "본 아기 중 가장 예뻐"
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 현빈이 아들바보 면모를 보였다.
26일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 '디즈니 출신(?) 배우들끼리 크리스마스 기념 와글'이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아' 주연 배우 현빈, 박용우, 우도환, 서은수가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.
이날 나영석은 현빈에게 "아이가 지금 몇 살이냐"고 물었고, 현빈은 "세 살이다. 36개월. 말도 잘한다. 물론 어려운 단어는 모르지만, 본인 의견을 분명히 표현한다. '이거 싫어', '이거 좋아'라고 한다"며 "삐치기도 하고 좋아하기도 한다"고 답했다.
이에 나영석이 "아이가 뭘 좋아하냐"라고 물어봤고, 현빈은 "아이가 오토바이를 좋아했다. 밖에 나가면 배달해주시는 라이더 분들을 보면 인사도 한다. 막 '안녕하세요'라고 했다"고 이야기 했다.
이어 "그게 조금 지나가고 지금은 만화를 하루에 10분 정도 보여준다. '타요'를 보는데, 소방 불 끄는 헬기에 꽂혔다. 늘 요만한 장난감을 손에 들고 다닌다"라고 덧붙였다.
이를 들은 나영석은 "지금이 제일 귀여울 때겠다"고 감탄했고, 박용우는 "아기가 너무 예쁘게 생겼다. 사진으로 봤는데 만화에서 튀어나온 캐릭터 같다"고 말했다. 서은수 역시 "제가 본 아기 중에 제일 예쁘다"고 공감했다.
나영석이 "잘생기고 이런 걸 떠나서 너무 귀여울 때지 않냐"고 하자, 현빈은 "너무 사랑스럽다. 지금도 일이 없으면 온전히 아기와 시간을 보내려고 한다"며 아빠 미소를 지었다.
박용우는 "촬영장에서도 아이 사랑이 엄청나다. 숙소 밑에 편의점 들려서 아이 장난감을 보고 있더라"라고 현빈의 아들 사랑을 전했다.
나영석은 "아들한테 점수 따려고 하는 거다"라고 하자, 현빈은 "맞다. 자리를 비우는 게 미안해서 그렇다. '아빠가 일하고 오면 나한테 소소한 뭐라도 생기는구나'라는 마음이 들었으면 좋겠다"면서 "최근에는 타요 에어도 사줬다"고 밝혔다.
한편, 현빈은 손예진과 2022년 결혼, 슬하 아들 하나를 두고 있다.
현빈이 출연하는 디즈니플러스 오리지널 '메이드 인 코리아'는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국, 국가를 수익모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 현빈(백기태)과 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 정우성(장건영)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기.
