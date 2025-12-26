"1년 내내 무시당한 김혜성" → 다저스, 이렇게 뒤통수? '쓸모 많은데…

LA 다저스 유틸리티 백업 김혜성이 오프시즌 트레이드설에 오르내리고 있다. 가성비가 뛰어나기 때문이다.
미국 매체 '다저스웨이'는 25일(한국시각) '김혜성이 1년 내내 다저스에서 무시당한 뒤 스스로를 엄격하게 평가했다'고 지적했다. 이 매체는 김혜성이 자신에게 보다 후한 점수를 줘도 된다고 위로했다. 다만 트레이드 가치가 매우 높다고 평가해 팀의 필수 자원으로 분류하지는 않았다.EPA연합뉴스
[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 유틸리티 백업 김혜성이 오프시즌 트레이드설에 오르내리고 있다. 가성비가 뛰어나기 때문이다.
미국 매체 '다저스웨이'는 25일(한국시각) '김혜성이 1년 내내 다저스에서 무시당한 뒤 스스로를 엄격하게 평가했다'고 지적했다. 이 매체는 김혜성이 자신에게 보다 후한 점수를 줘도 된다고 위로했다. 다만 트레이드 가치가 매우 높다고 평가해 팀의 필수 자원으로 분류하지는 않았다.
김혜성은 2025시즌을 앞두고 다저스와 최대 5년 2200만달러에 계약했다. 3년 1250만달러 보장이다.
김혜성은 선발 45경기, 교체 26경기 등 총 71경기에 출전했다. 절반도 못 나간 것이다. 2루수와 유격수 중견수 수비를 맡으며 170타석을 소화했다. 타율 2할8푼 출루율 3할1푼4리를 기록했다. OPS(출루율+장타율)는 0.699를 기록했다.
특히 월드시리즈에서는 6차전 내내 벤치만 지키다가 7차전 마지막 순간에 대수비로 출전했다.
다저스웨이에 따르면 김혜성은 다저스네이션과 인터뷰에서 2025년에 대해서 "100점 만점에 30점이다. 만족스럽지 않았다. 아직 갈 길이 멀다. 남은 70점을 채우려면 모든 면에서 발전해야 한다. 야구선수로서 100점을 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.
TORONTO, ON - OCTOBER 30: Manager Dave Roberts of the Los Angeles Dodgers reacts after falling on the ground between second and third base while having a running race with Hyeseong Kim #6 during a workout day ahead of game six of the 2025 World Series at Rogers Centre on October 30, 2025 in Toronto, Ontario, Canada. Vaughn Ridley/Getty Images/AFP (Photo by Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim motions during batting practice prior to Game 3 of baseball's World Series against the Toronto Blue Jays, Monday, Oct. 27, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Ashley Landis)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
epa12498503 Toronto Blue Jays Vladimir Guerrero Jr. (R) reacts after hitting a double as Los Angeles Dodgers second baseman Hyeseong Kim (L) looks on during the 11th inning of the MLB World Series game seven between the Los Angeles Dodgers and the Toronto Blue Jays in Toronto, Canada, 01 November 2025. EPA/EDUARDO LIMA
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
다저스웨이는 '김혜성이 A등급을 받을 정도는 아니지만 그렇다고 30점은 F에도 못 미치는 점수다. 한국인 스타인 김혜성이 팀에 기여한 바를 고려하면 적절하지 않은 평가'라고 진단했다.
다저스웨이는 '김혜성은 필요할 때마다 유격수와 중견수 포지션에서 좋은 수비를 보여줬다. 그는 다이아몬드 모든 포지션을 소화할 수 있다. 스프린트는 상위 15%다'라고 장점을 나열했다.
그러나 다저스웨이는 김혜성을 다저스의 필수 자원으로 놓지는 않았다.
다저스웨이는 '김혜성의 남은 계약은 2년 800만달러 정도에 불과하다. 그는 시장에 나와 있는 어떤 2루수나 유틸리티 선수보다도 매력적인 트레이드 카드'라고 취급했다.