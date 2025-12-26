송혜교 "거울 보면 드는 생각? 어릴 땐 '통통, 살빼야지', 요즘은 '피곤해보여'"

최종수정 2025-12-26 19:53

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 거울 보고 드는 생각을 솔직하게 밝혔다.

26일 유튜브 채널 '하퍼스바자 코리아'에는 "연말에 이런 질문 받았습니다. 송혜교는 개그캐. 보고 있으면 그냥 웃긴 #B대면인터뷰"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상 속 송혜교는 팬들이 궁금해하는 질문에 답하며 다양한 이야기를 나눴다.

한 팬이 "'마구마구 꾸민 송혜교'를 보고 싶은데, '꾸꾸꾸' 캐릭터를 해볼 생각이 있냐"고 묻자, 송혜교는 "시나리오와 캐릭터를 잘 읽고 마음에 들면 해보고 싶다. 하지만 마냥 꾸미는 것만 중점이 되는 작품은 선택하지 않는다"고 솔직하게 답했다.


'다 이루어질지니' 특별 출연과 관련해서는 "작품에서 스모키 메이크업을 한 것은 처음이었다. 처음에는 '어떤 역할이야?' 정도만 들었지, 이렇게까지 화려하게 꾸미는 줄은 몰랐다. 만화 속 인물처럼 화려하게 꾸며서 촬영이 재밌었다"고 떠올렸다.

또 매일 거울을 볼 때 드는 생각에 대해 송혜교는 "다들 원하시는 답은 '아, 나 왜 이렇게 예쁘지?'겠지만, 제가 어렸을 땐 통통한 편이라 '빨리 살을 빼야겠다'는 생각이 많았다. 요즘은 메이크업을 하고 거울을 보면 '오늘 스타일 마음에 든다', '오늘 새로운 모습이네'라고 느끼고, 평상시에는 '피곤해 보인다'고 생각하기도 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

최근 화제가 된 '청룡영화상' 드레스에 대해서는 "저희 헤어·메이크업·스타일리스트 분들이 너무 잘해주셨다. 많은 칭찬을 받았다. 감사하다"며 "제가 아담한 체형이라 단점을 숨기고 장점을 부각하는 드레스를 고른다. 색상은 인디언 핑크를 좋아한다. 제 피부색과도 잘 어울리는 것 같다"고 설명했다.

