[SC초점]‘무릎팍’ 부활시키고 ‘스타 냉장고’ 턴다…기업들 “광고는 구…

[SC초점]‘무릎팍’ 부활시키고 ‘스타 냉장고’ 턴다…기업들 “광고는 구식, 예능이 대세”

최종수정 2025-09-18 13:50

[스포츠조선 조민정 기자] 연예인들을 앞세운 기업들의 예능 콘텐츠가 대중들을 사로잡고 있다. 한 편의 콘텐츠 제작에 적잖은 자본이 투입되는 분위기 속 기업들이 든든한 서포터로 나서자 과거 인기 예능이 새롭게 부활하기도 하고 색다른 실험형 콘텐츠가 쏟아져 나오는 모습이다.

최근 하나은행은 국민MC 강호동과 월드스타 지드래곤, 손흥민을 전면에 내세워 과거 MBC 인기 예능 '무릎팍도사'를 현대적으로 부활시켰다. 새로운 콘텐츠명은 '하나뿐인 무릎팍박사'. 하나은행 광고 모델인 손흥민이 직접 출연해 인생 고민과 비하인드를 털어놓는 토크쇼 형식이 될 예정이다. 이는 '광고를 넘어선 엔터테인먼트'라는 평가와 함께 공개 전부터 뜨거운 관심을 불러일으켰다.

하나은행의 이번 시도는 단순한 금융 광고를 넘어선 새로운 도전으로 주목받고 있다. 강호동 특유의 입담에 지드래곤과 손흥민의 글로벌 화제성이 더해지면서 '하나은행이 무릎팍을 부활시켰다'는 기대 섞인 반응이 나오고 있는 것. 실제로 티저와 포스터만 공개됐음에도 조회수가 빠르게 올랐고 은행이 만든 콘텐츠라고는 믿기 힘든 파급력을 예고하고 있기도 하다.

이런 시도는 이전부터 이어져왔다. '마켓컬리'는 방송인 덱스를 앞세운 '냉터뷰'로 유튜브를 장악한 바 있다. 게스트의 냉장고 속 재료로 요리를 하고 솔직한 토크를 이어가는 방식은 과거 인기 예능 '냉장고를 부탁해'를 연상케 하기도. 트와이스 사나 편은 무려 1000만뷰를 돌파하며 대세 콘텐츠로 이미 자리매김한 지 오래다. 시청자들은 채널 내 구매 링크를 통해 콘텐츠 속 상품들을 부담스럽지 않게 받아들이면서 브랜드를 자연스럽게 소비한다.

삼양 자회사 삼양애니는 유튜브 채널 'Johnmaat(존맛)'을 개설하고 박준형과 브라이언이 진행하는 오리지널 예능 콘텐츠 'XYOB'를 제작 중이다. 전 백악관 셰프 안드레 러시가 한국 매운맛에 도전하는 'ROAD MEP' 등은 단순 제품 홍보가 아니라 한국 식문화 자체를 전면에 내세운 전략이다. 불닭볶음면은 콘텐츠 속 한 요소만 등장하고 채널은 글로벌 젠지 세대를 겨냥한 오리지널 플랫폼으로 빠르게 성장하고 있다.

요즘 소비자들은 노골적인 노출형 광고나 PPL에 매력을 느끼지 않고 오히려 불쾌하게 받아들이는 경우가 많다. 이에 기업들은 예능이란 틀 안에서 메시지를 세련되게 녹여내거나 아예 브랜드를 철저하게 숨기면서 몰입감 있는 콘텐츠 제작에 힘을 쏟고 있는 모습. 앞으로도 이 같은 시도들은 더욱 활발히 진행될 전망이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

