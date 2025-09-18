한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라"…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 연정훈과의 동상이몽 밥상을 공개했다.
그때 강경 한식파라는 한가인과 강경 양식파라는 연정훈. 한가인은 "밥을 먹을 때 보통 따로 먹는다. 한 집에 사는데 따로 먹는 게 좀 이상하다고 하더라"면서 "식성이 너무 안 맞는다. 우리는 시켜도 오빠 따로 시키고 나 따로 시킨다"고 밝혔다.
이후 한가인이 삼겹살 강된장을 직접 만드는 동안 연정훈은 타코를 사기 위해 이동했다.
그때 제작진은 봐도봐도 신기한 각자 밥상에 "평소에 진짜 이렇게 드시냐"고 물었다. 이에 한가인은 "그렇다"고 했고, 연정훈은 "이거를 특이하게 생각하셨냐"고 놀랐다.
한가인은 "쟁반이 4,5개 있다. 다 반찬이 다르다. 딸은 고기 많이, 아들은 밥을 덜 준다. 또 아이들은 찌개 안 매운 거, 우리는 매운 거, 남편은 찌개를 안 먹는다. 이런 식으로 다 다르다"고 설명했다. 그러면서 "우리가 되게 심플하지만, 굉장히 복잡한 드라마가 있는 식탁이다"고 해 웃음을 안겼다.
