한가인♥연정훈, 11년간 '쇼윈도 부부' 루머 해명 "스타일 너무 달라" ('자유부인 한가인')

기사입력 2025-09-18 19:05


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한가인이 연정훈과의 동상이몽 밥상을 공개했다.

18일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 "'이것' 때문에 11년간 쇼윈도 부부로 오해 받은 한가인 연정훈 부부의 속사정"이라면서 영상이 게재됐다.

이날 한가인은 "남편이랑 몇개월 촬영을 좀 멀리했는데 오랜만에 아이들 학교 가고 둘이 좀 맛있는 점심을 먹는 걸 보여드리려고 한다"면서 남편 연정훈과 식사를 위한 준비를 했다.

그때 강경 한식파라는 한가인과 강경 양식파라는 연정훈. 한가인은 "밥을 먹을 때 보통 따로 먹는다. 한 집에 사는데 따로 먹는 게 좀 이상하다고 하더라"면서 "식성이 너무 안 맞는다. 우리는 시켜도 오빠 따로 시키고 나 따로 시킨다"고 밝혔다.

잠시 후 삼겹살 강된장과 타코까지 푸짐한 동상이몽 밥상이 완성됐다. 한가인은 "너무 스타일이 다르다. 우리는 항상 이렇다"면서 "서로의 음식에 관심이 없다"며 웃었다.

그때 제작진은 봐도봐도 신기한 각자 밥상에 "평소에 진짜 이렇게 드시냐"고 물었다. 이에 한가인은 "그렇다"고 했고, 연정훈은 "이거를 특이하게 생각하셨냐"고 놀랐다.

한가인은 "쟁반이 4,5개 있다. 다 반찬이 다르다. 딸은 고기 많이, 아들은 밥을 덜 준다. 또 아이들은 찌개 안 매운 거, 우리는 매운 거, 남편은 찌개를 안 먹는다. 이런 식으로 다 다르다"고 설명했다. 그러면서 "우리가 되게 심플하지만, 굉장히 복잡한 드라마가 있는 식탁이다"고 해 웃음을 안겼다.

