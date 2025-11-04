'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시장 판도 뒤흔들까

기사입력 2025-11-04 15:30


'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시…
김하성. AFP연합뉴스

[스포츠조선 김민경 기자] 김하성이 미국 언론의 예상대로 내년 선수 옵션을 포기하고 FA 시장에 나오기로 했다.

메이저리그 홈페이지 MLB.com을 비롯한 미국 언론은 4일(이하 한국시각) '김하성이 2026년 1600만 달러(약 230억원) 옵션을 포기하고 FA 자격을 얻었다'고 일제히 보도했다.

김하성이 과감히 FA 재수에 도전할 수 있었던 배경에는 애틀랜타 브레이브스가 있다.

김하성은 지난 시즌 막바지 어깨를 크게 다쳐 수술을 받은 탓에 좋은 FA 계약을 할 수가 없었다. 탬파베이 레이스와 1+1년 2900만 달러(약 417억원)에 일단 도장을 찍고, 올해 반등을 꿈꿨으나 탬파베이에서는 어려움을 겪었다. 예상보다 회복 시간이 길어져 7월에야 빅리그에 돌아왔는데, 허리와 종아리 등 잔부상에 시달리면서 방출을 피하지 못했다.

애틀랜타는 지난 9월 초 김하성이 풀리자마자 웨이버 클레임으로 재빠르게 영입했다. 애틀랜타는 주전 유격수 공백이 가장 큰 고민이었던 팀. 유격수들이 공격 생산력이 떨어져 애를 먹고 있었는데, 김하성은 수비력에 공격력까지 갖추고 비싸지도 않은 최적의 카드였다. 김하성은 애틀랜타 이적 후 24경기에서 타율 0.253(87타수 22안타), 3홈런, 12타점, OPS 0.684를 기록하면서 부활의 서막을 알렸다.

애틀랜타는 '다음 시즌 유격수도 김하성이길 원한다'고 강력히 어필했지만, 끝내 FA로 시장에 나가기 전에 연장 계약을 매듭짓지는 못했다. 애틀랜타가 생각하는 적정 금액과 김하성 측이 생각하는 금액이 맞지 않았을 수 있고, 김하성 측이 일단 시장의 평가를 제대로 받고 조건을 비교하고 싶었을 수도 있다.

이번 FA 유격수 시장은 수요는 있으나 정상급 선수는 많지 않은 상황이다. 보 비슌이 FA 유격수 가운데 유일하게 공격력을 앞세워 1억 달러(약 1439억원) 이상 계약이 가능할 것으로 예상하는데, 수비가 많이 떨어진다는 공통된 의견이 나오고 있다. 비슌 다음으로 가치가 높은 선수가 바로 김하성이다.


'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시…
김하성. AP연합뉴스

'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시…
김하성. Imagn Images연합뉴스
MLB.com은 김하성이 최소 연봉 2000만 달러(약 287억원) 수준의 계약을 따낼 수 있다고 봤다. 미국 언론의 김하성 계약 예상 기간을 종합하면 3~4년 정도다. 6000만 달러(863억원)에서 8000만 달러(863억원) 수준의 계약까지는 가능하다는 뜻이다.


물론 긍정적인 평가만 있는 것은 아니다. 미국 스포츠매체 '디애슬레틱'은 김하성의 예상 계약 규모가 3년 3900만 달러(약 561억원) 수준에 그칠 것으로 바라봤다. 올해 부상으로 풀타임을 뛰지 못했고, 탬파베이에서 어쨌든 잔부상으로 고생했기에 여전히 변수가 있다고 분석했다.

MLB.com은 김하성이 유격수 FA 최대어가 될 수 있다고 예상했다. 비슌을 유격수 최대어로 두기에는 수비가 너무 약하다는 것.

김하성의 유력한 예상 행선지로는 뉴욕 양키스를 꼽았다. 애틀랜타가 지금까지 연장 계약을 하지 않고 주저했다는 것은 곧 이적을 뜻한다고 봤다.

MLB.com은 '양키스가 김하성이나 또 다른 유격수를 영입한다면, 애틀랜타는 지난 2시즌 동안 양키스 유격수로 뛰며 고전했던 앤서니 볼피가 새로운 옵션이 될 수 있다. 볼피는 고작 24살이고, 2023년과 2024년 시즌 모두 bWAR(대체선수 대비 승리 기여도) 3 이상을 기록했다'고 했다.

디애슬레틱은 김하성에게 어울릴 구단으로 애틀랜타와 샌디에이고 파드리스, 워싱턴 내셔널스, 디트로이트 타이거스, 샌프란시스코 자이언츠 등 5개 구단을 언급했다.

김하성은 2021년 샌디에이고와 4년 2800만 달러(약 403억원)에 계약하고 처음 빅리그에 진출했다. 빅리그 통산 성적은 588경기, 타율 0.242(1896타수 458안타), 52홈런, 217타점, OPS 0.701이다. 타격이 비슌보다는 아쉬울 수 있지만, 건강했던 2023년 17홈런 38도루를 기록해 호타준족의 면모를 뽐냈다. 2023년에는 아시아 내야수 역대 최초로 골드글러브를 수상하는 등 공수에서 가치 있는 선수로 평가받고 있다.


'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시…
김하성. Imagn Images연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

2.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

3.

천명훈, 생활고 고백 "옷·자전거까지 싹 다 팔아" ('신랑수업')

4.

김선영 앵커 "故백성문 변호사 최고의 남편..짧은 인생 애통"

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

2.

"정말 더럽네" 다저스 사사키, 도대체 日동료 야마모토와 무슨 일이

3.

"메시가 나보다 낫다고? 동의 못해" 호날두 추하다, 또또또 자격지심 대폭발..."메시가 더 위대" 루니 완전 무시까지

4.

"두렵고 안쓰러워" 아들이 오타니인데? 부모 마음은 똑같네…"차마 못보겠어" 편지에 담긴 진심 [SC이슈]

5.

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

2.

"정말 더럽네" 다저스 사사키, 도대체 日동료 야마모토와 무슨 일이

3.

"메시가 나보다 낫다고? 동의 못해" 호날두 추하다, 또또또 자격지심 대폭발..."메시가 더 위대" 루니 완전 무시까지

4.

"두렵고 안쓰러워" 아들이 오타니인데? 부모 마음은 똑같네…"차마 못보겠어" 편지에 담긴 진심 [SC이슈]

5.

"김하성, FA 최고 유격수" 벌써 호평이다…ATL 잔류 포기, 최소 50억원은 더 벌 수 있다?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.